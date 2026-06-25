México vs Argentina: ambos se cruzarían en esta fase del Mundial 2026, según las probabilidades

México ya conoce parte de su camino en la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Después de terminar como líder del Grupo A, la Selección Mexicana quedó instalada en los Dieciseisavos de Final y espera rival entre los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I.

En ese escenario, uno de los cruces que más expectativa genera es un posible México vs Argentina. Sin embargo, el partido no aparece cerca en el calendario inmediato. De acuerdo con la ubicación de ambos en el cuadro, el enfrentamiento solo podría darse en una instancia avanzada del torneo.

En qué fase se jugaría un México vs Argentina

Si México y Argentina avanzan por sus respectivos caminos, el cruce entre ambas selecciones se daría en semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. No podrían enfrentarse en dieciseisavos, octavos ni cuartos de final por la distribución actual del bracket.

Crédito: Mexsport

México quedó del lado del cuadro que lo obliga a superar tres rondas antes de pensar en la ‘Albiceleste’. Primero deberá jugar los Dieciseisavos de Final. Luego, en caso de avanzar, tendría Octavos de final y posteriormente Cuartos. Recién después de ese recorrido podría aparecer Argentina como posible rival.

La Selección Argentina, por su parte, ya aseguró su clasificación desde el Grupo J y aparece proyectada en otro sector del mismo lado del cuadro. Su partido de dieciseisavos sería contra el segundo del Grupo H si conserva la primera posición de su zona.

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Cuántas probabilidades hay de un México vs Argentina

Con el cuadro actual, la probabilidad estimada de un México vs Argentina se ubica entre 1.5% y 2.5%. El porcentaje es bajo porque el escenario no depende de un solo resultado, sino de una cadena de partidos de eliminación directa.

Para que se concrete, México tendría que ganar tres cruces consecutivos. Argentina también debería hacer lo mismo por su lado. En ese cálculo pesa el nivel de los posibles rivales, la dificultad de sostener el rendimiento en partidos de eliminación directa y el margen mínimo de error que existe en esta fase.

Un importante jugador de la Selección Argentina se iría para el Real Madrid |X: COnmebol

El combinado azteca llega con un impulso importante: cerró la Fase de Grupos con paso perfecto y venció 3-0 a Chequia, resultado que confirmó su primer lugar en el Grupo A. Además, mantuvo el arco en cero durante sus tres partidos, un dato que fortalece sus aspiraciones de avanzar en el torneo.

Qué necesita México para enfrentar a Argentina

México necesita superar primero los Dieciseisavos de Final ante un tercero de grupo, que podría ser Ecuador o Escocia. Después tendría que ganar en Octavos y Cuartos de final. Solo así podría llegar a una Semifinal donde Argentina aparece como una posibilidad real dentro del cuadro.

Del otro lado, Argentina también debe cumplir su parte. La ‘Albiceleste’ ganó sus primeros dos partidos del Grupo J ante Argelia y Austria, y todavía debe cerrar la zona frente a Jordania. Con el liderato confirmado, su ruta en eliminación directa quedará marcada por el cruce ante el segundo del Grupo H, que puede ser Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudita o España.