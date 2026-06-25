Paraguay vs Autstralia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 25 de junio, juego del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, marcador online
No hay margen de error ni para australianos ni para paraguayos si quieren el subliderato, partido de pronóstico reservado desde la Bahía de San Francisco.
Choque de selecciones que quieren avanzar a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin depender de nadie más. La Bahía de San Francisco recibirá el choque entre Australia y Paraguay; partido correspondiente a la tercera jornada en la fase de grupos. Estados Unidos ya consiguió el liderato después de dos triunfos contundentes, por lo que, el cuadro oceánico y los sudamericanos quieren escoltarlos en el segundo puesto y no dejar a la imaginación si pasan como uno de los mejores terceros lugares a la siguiente ronda.
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El empate le vale a The Socceroos para quedar como segundo lugar gracias a su mejor diferencia de goles, por lo que, los pupilos de Gustavo Alfaro tendrán que ir con todo al frente en busca del triunfo que les asegure las tres unidades y el subliderato. Sigue el resultado por la App de TV Azteca Deportes y la página aztecadeportes.com.