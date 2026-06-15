El parche EXCLUSIVO que comparte un futbolista japonés con Ochoa, Messi y Ronaldo en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es significativa para todos los jugadores participantes y por eso se han decidido honrar a algunos jugadores con detalles inéditos en los uniformes. Pero hay unos para los que el torneo es más emotivo porque podría ser su última participación. Tal es el caso de Yuto Nagatomo, un futbolista japonés que comparte el parche exclusivo con jugadores como Guillermo Ochoa, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer y Luka Modric, quienes han aparecido por lo menos en las cinco ediciones más recientes.

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Debido a lo que esto representa, la FIFA, en conjunto con la empresa Fanatics, tomó la decisión de incluir un parche exclusivo para estos jugadores con el detalle de “Legacy”, su nombre y la bandera de su país en un escudo. Entre las otras distinciones que hizo el ente rector del futbol está el reconocer a los jugadores debutantes, a los ganadores de la bota de oro y del guante de oro.

La primera imagen a detalle del parche exclusivo pudo ser visto durante el juego entre Japón y Países Bajos gracias a Nagatomo. Neuer jugó unas horas antes, pero su uniforme de guardameta fue modificado por él antes del juego y no había certeza si aparecería el detalle. Los siguientes en utilizar dicha indumentaria de memorabilia son Messi contra Argelia, Ronaldo contra Congo y Modric contra Inglaterra.

¿Guillermo Ochoa usará el parche “Legacy”?

Hasta ahora, el único jugador cuya participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está en duda es la de Guillermo Ochoa. El guardameta formado en las inferiores del Club América es el portero suplente de la Selección Mexicana por detrás de Raúl “Tala” Rangel y por eso es una incógnita si podrá utilizar el parche exclusivo durante un partido en el torneo. Durante el juego inaugural fue visto en el banco de suplentes con él, pero no lo ha portado "en activo".

Javier Aguirre, el seleccionador del combinado azteca, aún puede rotar a sus jugadores para los dos duelos restantes en la fase de grupos. El próximo encuentro de México será contra Corea del Sur en Guadalajara y el cierre de la actividad será en la Ciudad de México en dos semanas contra Chequia.