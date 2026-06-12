Para una leyenda: el parche especial de Memo Ochoa durante el México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

Guillermo Ochoa no vio minutos en el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El entrenador Javier Aguirre escogió a Raúl ‘Tala’ Rangel para que sea el portero titular del combinado azteca, por lo que el “Memo” debió aguardar en el banco de suplentes. Sin embargo, será una noche recordada por el guardameta y no solo por el triunfo por 2-0 de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica.

Durante los primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se observaron por primera ocasión los nuevos parches creados por la FIFA. El más visto fue el ‘Patch Debut’, distinción que utilizaron los jugadores debutantes en el torneo como es el caso de Gilberto Mora en México. No obstante, Guillermo Ochoa también habría portado un parche histórico con un significado totalmente distinto.

Memo Ochoa no se baja del debut: el dilema que Javier Aguirre debe resolver antes de México vs Sudáfrica|Guillermo Ochoa

El parche que Memo Ochoa habría lucido en el debut de México

De acuerdo a la información difundida por varios reportes, la FIFA otorgaría parches de “leyenda” a aquellos futbolistas que disputen su quinto o sexto certamen mundialista en la edición de México, Estados Unidos y Canadá. Teniendo en cuenta que el “Memo” Ochoa está disputando su torneo número 6 en su carrera, es probable que haya portado esta distinción en su equipación.

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Sin embargo, ni la Selección Mexicana ni el propio guardameta mexicano brindaron información oficial sobre este parche. De acuerdo a diversas fuentes, habría una mayor cantidad de parches disponibles que destacarían a los ganadores anteriores de la Bota de Oro, el Balón de Oro y el Guante de Oro, que serían reconocidos con un parche dorado.

Crédito: Mexsport

¿Por qué hay parches para jugadores en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

FIFA confirmó un nuevo acuerdo con Fanatics y Topps que incluye, por primera vez en el futbol internacional, un programa de parches de camisetas usados por jugadores. En ese anuncio oficial se menciona específicamente que habrá “parches debut”, es decir, parches para futbolistas que jueguen su primer Mundial, y que esos parches serán insertados en tarjetas coleccionables a partir de 2031.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

