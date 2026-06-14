ÚLTIMA HORA: Árbitro somalí recibirá salario íntegro pese a no pitar en Mundial 2026

Omar Artan, el árbitro del año de la Confederación Africana en 2025, se llevó los titulares antes de que comenzara la Copa Mundial de la FIFA 2026™ porque se le negó la entrada a Estados Unidos para unirse al centro de arbitraje para el torneo. Ahora, el silbante somalí será recompensado económicamente por las designaciones para los partidos que se perdió. De acuerdo con múltiples reportes, la FIFA le pagará su salario íntegro al final del torneo.

La cantidad exacta del pagó no ha sido revelada, pero se le respetará el salario como si hubiera trabajado los partidos que tenía calendarizados. El nacido en Somalia iba a convertirse en el primer árbitro de su país en silbar en una Copa Mundial de la FIFA.

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El árbitro más destacado de África no pudo ingresar a territorio estadounidense al ser rechazado en el Aeropuerto Internacional de Miami el sábado 6 de junio. Artan fue enviado a Turquía por las autoridades aduanales de EE.UU. pese a que tenía los documentos adecuados y estaba acreditado como juez de FIFA. La respuesta de las autoridades, emitida mediante la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza, dijo que había “inquietudes con la verificación de antecedentes”.

La recompensa de Omar Artan por no trabajar en el Mundial 2026

Luego de que se reveló que Artan no podría trabajar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la UEFA le dio una solución para trabajar en el arranque de la próxima temporada. El árbitro somalí será el encargado de impartir justicia en el duelo entre la Supercopa de Europa con el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa.

La totalidad de su carrera la ha realizado en distintos torneos en África, pero también tiene una incursión en la Saudi Pro League. Además, trabajó en cinco partidos de las eliminatorias africanas, uno en la eliminatoria de 2022 y cuatro para los de 2026.