París Saint-Germain tendrá entrenador la próxima semana

Sólo quedan detalles por resolver para el cambio de técnico en el París Saint Germain (PSG), con la salida del galo Christophe Galtier y la llegada del español Luis Enrique, que firmará "esta semana" un contrato al menos por dos años, "tal vez con opción a un tercero”, informó el diario 'Le Parisien' este día.

El contrato del exseleccionador español y su cuerpo técnico con el club parisino se está "finalizando", según la noticia publicada por el diario parisino, y será un hecho, "salvo contratiempos", a lo largo de esta semana.

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Luis Enrique, cuyo último equipo fue la selección española, hasta su eliminación contra Marruecos en la tanda de penaltis de los octavos de final el pasado Mundial de Qatar 2022, mantiene un "contacto permanente con los dirigentes del club, principalmente el presidente, Nasser Al-Khelaïfi, y el asesor deportivo, Luis Campos", según dicha información.

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Antes, debe concluir la era Galtier, que apenas ha durado una temporada. El título de la 'Ligue 1' no le ha sido suficiente para sostenerse en el cargo. Su salida definitiva, añade, se producirá "a mediados de la semana", probablemente el miércoles.

6 millones constará la salida de Christophe Galtier

"Sólo quedan detalles para acabar con la apuesta del técnico francés", quien tenía contrato por un año más, según 'Le Parisien', que cifra la indemnización por su despido en "alrededor de 6 millones de euros".

El PSG, a la vez, sigue su trabajo en el capítulo de incorporaciones a la plantilla para el 2023-24, con Lucas Hernández (Bayern Munich) y Kang in Lee (Mallorca) como asuntos más inmediatos y avanzados. También está interesado en Bernardo Silva (Manchester City).

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Ya están cerrados los fichajes del central Milan Skriniar, del centrocampista Manuel Ugarte y del atacante Marco Asensio, procedentes del Inter, del Sporting de Lisboa y del Real Madrid, respectivamente.

El París Saint Germain será el quinto equipo al que dirija Luis Enrique, que ya entrenó al Barça Atlétic, entre 2008 y 2011; al Roma, en 2011-12; al Celta, en 2013-14; y al Barcelona, desde 2014 hasta 2017, con la conquista de nueve títulos de trece posibles durante ese periodo, incluidas una Champions League y dos Ligas, además de la selección española, entre 2017 y 2023, hasta la eliminación en el Mundial 2022.