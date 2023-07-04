El Paris Saint Germain presentará a su nuevo técnico

El equipo de Paris Saint Germain (PSG) presentará este próximo miércoles al español Luis Enrique como su director técnico para la próxima temporada 2023-24 de la Ligue 1 y Champions League en conferencia de prensa en su nuevo centro de formación situado en Poissy, en las afueras de París.

Según fuentes del club parisino, en la conferencia de prensa se presentará al nuevo técnico, que sustituirá a Christophe Galtier, cuyo contrato será extinguido en las próximas horas.

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La web del diario francés L'Équipe indica que el exseleccionador español, también extécnico de Celta, Roma y Barcelona, comparecerá junto al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, a pocos días de que el equipo vuelva a los entrenamientos el próximo lunes luego de las vacaciones.

El campeón de Francia había llegado a un acuerdo con Luis Enrique desde hace varios días, pero estaba esperando a solucionar la salida de Galtier y también definir el cuerpo técnico que trabajará con el entrenador español.

El París Saint Germain, a la vez, sigue su trabajo en el capítulo de incorporaciones a la plantilla, con Lucas Hernández (Bayern Munich) y Kang in Lee (Mallorca) como asuntos más inmediatos y avanzados. También está interesado en Bernardo Silva (Manchester City).

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Ya están cerrados los fichajes del central Milan Skriniar, del centrocampista Manuel Ugarte y del atacante Marco Asensio, procedentes del Inter, del Sporting de Lisboa y del Real Madrid, respectivamente.

Los equipos que ha dirigido Luis Enrique

El París Saint Germain será el quinto equipo al que dirija Luis Enrique, que ya entrenó al Barça Atlétic, entre 2008 y 2011; al Roma, en 2011-12; al Celta, en 2013-14; y al Barcelona, desde 2014 hasta 2017, con la conquista de nueve títulos de trece posibles durante ese periodo, incluidas una Champions League y dos Ligas españolas, además de la selección española, entre 2017 y 2023, hasta la eliminación en la Copa del Mundo Qatar 2022.