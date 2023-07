Técnico de Honduras le echa la culpa a México de eliminación

Diego Vásquez, técnico de la selección de Honduras, se va con todo contra la escuadra azteca y la acusa de la eliminación catracha de la Copa Oro, ya que según él México no salió a ganar ante Qatar teniendo como resultado la derrota.

“¿Cuántos goles nos hicieron falta? No sé, porque nosotros no estábamos viendo el partido de México. Vuelvo a repetir, si México jugó a no ganar, el futbol les va a pasar factura en futuras competencias porque el futbol sí te pasa factura”, fueron las palabras de Diego Vásquez en conferencia de prensa luego del triunfo de la selección de Honduras de 2-1 ante Haití que no fue suficiente para que avanzaran a la siguiente etapa del torneo.

“Hoy hicimos un buen partido, terminamos ganando, le hicimos un gran partido a Qatar, merecimos ganar, fuimos creciendo. Nos faltó que México nos hicieran uno o dos goles menos”, adjunto el técnico hondureño.

La prensa hondureña en contra de declaraciones del técnico Diego Vásquez

Las palabras del entrenador de la selección de Honduras no fueron bien recibidas por la prensa del país centroamericano, asegurando que solamente son excusas del entrenador argentino por no poder avanzar a la siguiente fase.



“Me causa profunda pena que algunos compatriotas como cajas de resonancia del técnico, estén acusando a México de haber ‘vendido’ el partido ante Qatar. Y Honduras por qué no hizo lo suyo en los tres partidos?. Excusas de mediocres para justificar su fracaso”, apuntó en su cuenta de twitter el periodista catracho Orlando Ponce Morazán.

“Diego Vázquez se equivoca al señalar a México por jugar, según él, a no ganarle a Catar. México intentó hasta el final y perdió un partido que mereció ganar. La autocrítica es algo que falta mucho en nuestro fútbol. En la medida empecemos a reconocer nuestros defectos, vamos a crecer”, señaló Oscar Funes, relator y comentarista en la cadena de televisión, Tigo Sports.

Lo cierto es que la selección hondureña vive una profunda crisis desde hace un tiempo y aunque quedó empatado en puntos con Qatar en el grupo B, la diferencia de goles fue el factor de su eliminación. Honduras perdió 4-0 ante México, empató con Qatar 1-1 y venció a Haití por 2-1.