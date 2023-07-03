Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Técnico de Honduras le echa la culpa a México de eliminación

El argentino Diego Vásquez, técnico de la selección de Honduras, asegura que la escuadra de México ‘jugó a no ganar y el futbol les va a pasar factura’

Selección Mexicana en entrenamiento
|MEXSPORT

Escrito por: Fernando Campos

Diego Vásquez, técnico de la selección de Honduras, se va con todo contra la escuadra azteca y la acusa de la eliminación catracha de la Copa Oro, ya que según él México no salió a ganar ante Qatar teniendo como resultado la derrota.

 

Resumen: México 0-1 Qatar | Grupo B, Copa Oro 2023

“¿Cuántos goles nos hicieron falta? No sé, porque nosotros no estábamos viendo el partido de México. Vuelvo a repetir, si México jugó a no ganar, el futbol les va a pasar factura en futuras competencias porque el futbol sí te pasa factura”, fueron las palabras de Diego Vásquez en conferencia de prensa luego del triunfo de la selección de Honduras de 2-1 ante Haití que no fue suficiente para que avanzaran a la siguiente etapa del torneo.

 

Te puede interesar: Jugadores de México respaldan a Jaime Lozano tras derrota

 

“Hoy hicimos un buen partido, terminamos ganando, le hicimos un gran partido a Qatar, merecimos ganar, fuimos creciendo. Nos faltó que México nos hicieran uno o dos goles menos”, adjunto el técnico hondureño.

 

La prensa hondureña en contra de declaraciones del técnico Diego Vásquez

 

Las palabras del entrenador de la selección de Honduras no fueron bien recibidas por la prensa del país centroamericano, asegurando que solamente son excusas del entrenador argentino por no poder avanzar a la siguiente fase.

 

“Me causa profunda pena que algunos compatriotas como cajas de resonancia del técnico, estén acusando a México de haber ‘vendido’ el partido ante Qatar. Y Honduras por qué no hizo lo suyo en los tres partidos?. Excusas de mediocres para justificar su fracaso”, apuntó en su cuenta de twitter el periodista catracho Orlando Ponce Morazán.

 

Diego Vázquez se equivoca al señalar a México por jugar, según él, a no ganarle a Catar. México intentó hasta el final y perdió un partido que mereció ganar. La autocrítica es algo que falta mucho en nuestro fútbol. En la medida empecemos a reconocer nuestros defectos, vamos a crecer”, señaló Oscar Funes, relator y comentarista en la cadena de televisión, Tigo Sports.

 

Te puede interesar: La fecha en que se jugarán los Cuartos de Final | Copa Oro 2023

 

Lo cierto es que la selección hondureña vive una profunda crisis desde hace un tiempo y aunque quedó empatado en puntos con Qatar en el grupo B, la diferencia de goles fue el factor de su eliminación. Honduras perdió 4-0 ante México, empató con Qatar 1-1 y venció a Haití por 2-1.

 

Resumen: México 4-0 Honduras | Grupo B, Copa Oro 2023

Tags relacionados
Selección Mexicana

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP