La Selección Mexicana en Alemania 2006 | Memorias Mundialistas

La Selección Mexicana que dirigió el técnico argentino, Ricardo Antonio La Volpe, es una de las más recordadas por los aficionados y una de las que mejor sensación dejaron durante el proceso de clasificación mundialista en el 2006. Pues el equipo azteca avanzó ‘caminando’, con un estilo definido y un volumen importante de juego pese a no tener grandes individualidades.

Fase de Grupos

La participación de México en el Mundial de Alemania 2006 se vio oscurecida por la pérdida del entonces arquero titular, Oswaldo Sánchez, cuyo padre había fallecido a una horas de iniciar el partido de debut ante Irán, en medio de la tragedia, el combinado nacional supo canalizar la situación y con el portero como titular, derrotaron 3-1 al equipo asiático.

Los dirigidos por La Volpe dividieron puntos con Angola en un partido que finalizó 0-0; y para el cierre de la fase de grupos, Portugal venció 2-1 a la Selección Mexicana, con un jóven Cristiano Ronaldo en sus filas, obligando al equipo azteca a jugar ante Argentina.

Octavos de Final ante Argentina

El sueño mundialista finalizó en los Octavos de Final, luego de un partido muy sólido de la Selección Mexicana en el tiempo regular, Maxi Rodríguez se inventó un golazo sobre el final que terminó sepultando las aspiraciones del equipo de La Volpe en el Mundial de 2006.