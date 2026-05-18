El partido que convenció a Jordania de que podía llegar a una Copa Mundial de la FIFA

Durante muchos años, los millones de aficionados al futbol en Jordania, solamente soñaban con la Copa Mundial de la FIFA, ya que estaban acostumbrados a verla por televisión y desde lejos, nunca con la ilusión de ver su selección en la justa mundialista.

Jordania no era una selección que tuviera un papel importante en el futbol de su continente. Sin embargo, ahora las cosas van a ser totalmente diferentes, pues han logrado clasificar a la Copa Mundial de la FIFA, aunque pocos saben que el sueño comenzó con duelo que lo cambió todo.

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El partido que permitió soñar a Jordania con ir a la Copa Mundial de la FIFA

El camino para todas las selecciones que están en la Copa Mundial de la FIFA ha sido largo y complicado. El gran sueño de Jordania comenzó en la Copa Asiática de 2023, la cual se disputó en 2024, durante ese torneo, los jugadores y aficionados comenzaron a creer que podían lograr grandes cosas.

Antes de que comenzara dicha competencia, Jordania había tenido malos resultados, siendo uno de los más escandalosos, la derrota de locales ante Arabia Saudita en las eliminatorias mundialistas, pero en la Copa Asiática, todo cambió para siempre.

Los comandados por Hussein Ammouta, lograron encontrar un estilo de juego único, el cual se ha caracterizado por ser compacto, agresivo y veloz al momento de buscar el contragolpe.

Al llegar a las semifinales, tuvieron el primer gran reto en el partido de semifinales, donde lograron imponerse a Corea del Sur con un marcador de 2-0, aquel equipo contaba con figuras como Son-Heung-Min y era una de las grandes favoritas al título, pero Jordania se quedó con el boleto a la final por primera ocasión.

Cuando enfrentaron a Qatar en la final, Jordania perdió 3-1, aunque mostró en todo momento orden y estructura en la cancha, incluso hubo un momento en el que empataron el marcador, fue ese el partido que los hizo ganar confianza para poder llegar a la Copa Mundial de la FIFA.

