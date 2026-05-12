Selección Mexicana entrega lista de 55 jugadores a FIFA, para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección Mexicana de Futbol está en su segunda semana de trabajos con 20 jugadores, tras haber reportado la noche del jueves pasado en el Centro de Alto Rendimiento, donde Javier Aguirre y su equipo de trabajo, además de entrenar a sus elegidos, detalló la lista de 55 jugadores a manera de prelista que tuvo que entregar como fecha límite el 11 de mayo.

FIFA tenía por reglamento de la competencia, la fecha de 11 de junio para recibir esas prelistas con 55 nombres, de los cuales tendrá que haber un corte en días próximos para que cada una de las 48 selecciones tenga su lista definitiva.

La lista final de los rosters que van al Mundial se componen de 26 futbolistas y se revelan el 1 de junio. Este proceso de prelista es para tener en la brújula a todos esos jugadores y crear comunicación con sus clubes sobre la posibilidad de que acudirán a la justa veraniega.

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Javier Aguirre en conferencia de prensa|Carlos Ramirez/Carlos Ramirez

México evita hacer pública su prelista de 55 seleccionados para el Mundial

Tras momentos bochornosos en las últimas semanas con una primera lista de 20 jugadores, pero de los cuales solo 12 irán al Mundial, además del manoseo que hubo previo a la concentración extendida, el cuadro azteca que lidera Javier Aguirre tuvo que haber enviado este listado, pero no lo hizo público como Argentina y otras selecciones lo hizo.

Es una realidad que en el protocolo de FIFA no estaba el apartado de tener que hacerlo público, por lo que no hay error en el procedimiento, sin embargo, hubiese sido interesante conocer a todos los convocados de manera amplia.

No revelar la lista, también evitará que jugadores que aparezcan estén en el ojo del huracán o después sea un golpe ver que son descartados cuando quizás estaban cantados los que iban y los que no.