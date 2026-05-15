Túnez logró la primera victoria de una nación africana en la Copa Mundial de la FIFA

En la actualidad, las selecciones africanas de Camerún, Senegal, Ghana, Nigeria y recientemente Marruecos, han hecho grandes actuaciones en la Copa Mundial de la FIFA, situación que antes era imposible de pensar, pues la competencia era dominada por las potencias europeas y americanas.

Por ese motivo, pocos conocen que la primera selección africana en lograr una victoria en la Copa Mundial de la FIFA, fue la de Túnez, aunque en las últimas ediciones mundialistas ha tenido complicaciones para clasificar por el crecimiento que ha tenido el futbol africano.

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Túnez logró la primera victoria africana en una Copa Mundial de la FIFA

La Selección de Túnez hizo su primera aparición en la Copa Mundial de la FIFA en la edición de Argentina 1978, donde formó parte del grupo con la Alemania Federal, que llegaba como la vigente campeona, Polonia y México.

Aunque en el papel parecía ser la selección más débil del grupo y con menos posibilidades de avanzar, en su debut en la Copa Mundial de la FIFA, los tunecinos sorprendieron al mundo al vencer a la Selección Mexicana en su primer partido con un contundente 3-1 en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

Habían arrancado perdiendo el juego 0-1, pero lo que parecía casi imposible en ese momento, se transformó en una victoria gracias a las aportaciones de Ali Kaabi, Nejib Ghommidh y Mokhtar Douieb, logrando ganar y sumar dos puntos, lo cual era lo que se llevaba el vencedor en esos años.

Después cayeron por la mínima ante Polonia y cerraron su participación con un empate ante la Alemania Federal, por lo que no alcanzaron a clasificar a la segunda ronda de la Copa Mundial de la FIFA.

Sin embargo, se fueron la frente por todo lo alto, pues lograron la primera victoria del continente africano, ahora vuelven a la justa mundialista con ganas de superar la fase de grupo por primera ocasión.

