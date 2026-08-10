El espectacular partido de la Jornada 4 que será transmitido por TV Azteca en la Liga BBVA MX

La espera terminó para la afición al futbol mexicano. Luego de la pausa por la Leagues Cup 2026, la Liga BBVA MX regresa con fuerza este fin de semana. El encuentro encargado de encender los reflectores televisivos en el reinicio del certamen será el choque entre los Potros de Hierro del Atlante y los Diablos Rojos de Toluca, duelo correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 que contará con la cobertura estelar de TV Azteca.

El compromiso se disputará este sábado 15 de agosto a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) sobre el césped del Estadio Banorte. La señal de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes llevarán las emociones en vivo desde las 16:50 horas, contando con las voces y el análisis característico del equipo de cronistas de Azteca Deportes, Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos y Zague.

¿Cómo llegan Atlante y Toluca para este partido?

El duelo se presenta crucial para ambas escuadras en sus aspiraciones dentro del torneo local. Por un lado, el Atlante buscan consolidar su propuesta futbolística en casa y sumar unidades vitales ante su gente para escalar peldaños en la tabla general. La escuadra azulgrana requiere afianzar su sector defensivo y sacar provecho de la localía para vulnerar a uno de los planteles más dinámicos de la categoría.

En la acera opuesta, el conjunto de Antonio Mohamed desembarcan en la capital con el objetivo claro de certificar su condición de favoritos al título. El conjunto choricero pretende imponer su ritmo ofensivo desde los primeros minutos, explotando las bandas y la contundencia de sus atacantes para adueñarse de los tres puntos fuera de casa.

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¿Dónde ver, qué fecha, qué hora ver el partido Atlante vs Toluca?

Encuentro: Atlante vs. Toluca

Atlante vs. Toluca Jornada: 4 del Torneo Apertura 2026 (Liga BBVA MX)

4 del Torneo Apertura 2026 (Liga BBVA MX) Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026

Sábado 15 de agosto de 2026 Horario: 17:00 hrs (Tiempo del Centro de México)

17:00 hrs (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Banorte

Estadio Banorte Transmisión Televisiva: TV Azteca (Azteca 7) y plataformas digitales Azteca Deportes

El choque de este sábado definirá el rumbo inmediato de ambas instituciones en el arranque de la segunda etapa del Apertura 2026, garantizando 90 minutos de intensidad en la pantalla.

