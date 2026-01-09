El partido que se jugará HOY viernes 9 de enero, de la Semifinal de futbol americano colegial de los playoffs de la NCAA 2026

Indiana Hoosiers se enfrenta este viernes 9 de enero ante los Oregon Ducks, en lo que es la segunda Semifinal del Futbol Americano Colegial en donde Miami espera rival para la gran Final. El equipo de Indiana y Oregon se citan en el Mercedes Benz Stadium, de Atlanta para definir al otro finalista.

El enfrentamiento de este viernes será a las 6:30 tiempo del centro de México y es denominado el Peach Bowl y despierta mucha expectativa pues los de Indiana tienes la consideración como el mejor equipo en estas categorías de todo el país y Oregon siempre peligroso buscará encontrarse en Miami en la Final.

¿Cómo llega Indiana Hoosiers y Oregon Ducks?

Indiana Hoosiers tuvo marca de 14-0 en la temporada, es decir nadie le hizo sombra al equipo que en las apuestas aparece como favorito, y se mide ante Oregon Ducks que terminaron con un nada malo 13-1.

Ese duelo que Oregon perdió fue precisamente ante Indiana, en enfrentamiento que terminó 30-20 el 11 de octubre.

Ahora Ducks creen que no hay mejor instancia para saldar esa derrota por lo que hay mucho en juego, como el pase a la Final, el orgullo y dar un gran Peach Bowl.