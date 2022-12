¿Quiénes juegan el 5 de diciembre en la Copa del Mundo de Qatar 2022?

La actividad de la Copa del Mundo de Qatar 2022 continúa el lunes 5 de diciembre con dos partidos de la fase de octavos de final: Japón vs Croacia y Brasil vs Corea del Sur serán los duelos del décimo sexto día de actividad en la justa mundialista en curso.

Los juegos del 5 de diciembre en la Copa del Mundo de Qatar 2022

Japón vs Croacia

La selección nipona llega con gran ánimo a la ronda de octavos de final luego de salir vivo, y en primer lugar, en un grupo que compartió con España, Alemania y Costa Rica; su rival será el conjunto subcampeón del mundo en Rusia 2018 que avanzó en segunda posición de su sector.

El duelo entre japoneses y croatas será a las 18:00 horas en tiempo local y a las 09:00 en el tiempo del centro de la República Mexicana; la sede es el Estadio Al Janoub, recinto con capacidad para 45 mil espectadores.

Brasil vs Corea del Sur

El conjunto cinco veces campeón del mundo busca llegar por octava ocasión de manera consecutiva a cuartos de final de una justa mundialista, para hacerlo tendrán que vencer a Corea del Sur en el segundo juego del día 5 de noviembre en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El compromiso entre brasileños y surcoreanos será a las 22:00 horas en tiempo local y a las 13:00 en el tiempo del centro de la República Mexicana; la sede es el Estadio 974, recinto con capacidad para 45 mil espectadores.

Los partidos de octavos de final en la Copa del Mundo de Qatar 2022

En el Japón vs Croacia y Brasil vs Corea del Sur se ocuparán dos puestos de los cuatro restantes de los clasificados a la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Países Bajos, Argentina, Francia e Inglaterra son quienes ya están clasificados a a siguiente ronda y los últimos lugares saldrán de los juegos Marruecos vs España y Portugal vs Suiza.

¡Un duelo de altura en los Cuartos de Final de la #CopaMundialFIFA!



¿Quién pasará entre #ENG y #FRA? pic.twitter.com/d8Sk5oqDlU — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 4, 2022

