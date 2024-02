OFICIAL: Esta será la sede de la final del Mundial de 2026

Este domingo cuatro de febrero del 2024, se anunció el calendario del Mundial de 2026. La FIFA dio a conocer cómo se desarrollará la competición con 48 selecciones y en los tres países que son sedes.

Faltan 854 días para que se dispute el Mundial del 2026 pero ya se dieron a conocer los partidos que tendrá México, los que se jugarán en Canadá y los que se jugarán en Estados Unidos.

Son 16 ciudades sedes del Mundial 2026 son las siguientes: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Área de la Bahía de San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El estadio donde se jugará la final del Mundial 2026 es en el Estadio MetLife en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. Inmueble en el que juegan los Jets y los Giants de la NFL.

La final se jugará el 19 de julio del 2026.

🇺🇸 The #FIFAWorldCup 26 final is headed to New York New Jersey!#WeAre26

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024