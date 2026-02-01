Partidos de HOY domingo 1 de febrero en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX mantiene su curso este domingo 1 de febrero con el cierre de la Jornada 4, una fase temprana del campeonato en la que los equipos comienzan a definir su rumbo y cada punto resulta determinante para la tabla general ys sus aspiraciones a lo largo del semestre, donde solo los ocho primeros están en la Liguilla.

La actividad dominical se concentra en un solo encuentro, que servirá para cerrar de la jornada. Querétaro y Pachuca se enfrentan en un duelo que, aunque reúne a clubes en realidades similares a esta jornada, tiene un mismo objetivo, el de sumar para evitar rezagarse en la clasificación, ganar estabilidad y confianza en este arranque de torneo.

Te puede interesar: Cruz Azul ya se olvidó de Miguel Borja y pagaría hasta 5 millones de dólares por por esta figura internacional

Querétaro busca reaccionar en casa

Los Gallos Blancos llegan a este compromiso ubicados en la parte baja de la tabla, con apenas un punto tras tres jornadas disputadas. El equipo dirigido por Esteban González aún no ha conseguido su primera victoria del Clausura 2026 y ha tenido dificultades para mantener solidez defensiva.

En su partido más reciente, antes del par+on de la liga pormlos enfrentamientos de la Selección Mexicana, Querétaro cayó 2-1 ante Chivas en el Estadio Akron. Mateo Coronel descontó en la recta final, pero el esfuerzo no fue suficiente para rescatar unidades. Con cinco goles recibidos en tres encuentros, la zaga ha sido uno de los aspectos a corregir, por lo que la localía en el Estadio La Corregidora aparece como una oportunidad clave para cambiar la dinámica.

Pachuca, con margen para escalar posiciones

Pachuca, ahora bajo la dirección técnica de Sebastián Solari, se presenta con cuatro puntos y un balance de una victoria, un empate y una derrota. Si bien el rendimiento ha sido irregular, el plantel mantiene aspiraciones de escalar posiciones en caso de sumar de a tres.

En la jornada anterior, los Tuzos empataron sin goles frente al América en el Estadio Hidalgo, en un partido en el que no lograron reflejar su dominio en el marcador. La ofensiva ha mostrado intermitencias, por lo que el funcionamiento colectivo será clave para mejorar su línea defensiva.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! Cruz Azul acelera negociaciones por João Pedro

Ficha del partido

Partido: Querétaro vs Pachuca

Jornada: 4 – Clausura 2026

Fecha: Domingo 1 de febrero

Hora: 17:00 horas (tiempo del Centro de México)

Estadio: La Corregidora

El encuentro cerrará la actividad de la Jornada 4 y marcará un punto importante en la evolución temprana de ambos equipos dentro del torneo.