Partidos que se disputarán HOY jueves 25 de junio por la Copa Mundial de la FIFA 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en territorio de máxima tensión. Este jueves 25 de junio se disputan seis partidos que podrían definir boletos a los dieciseisavos de final, lideratos de grupo y, por supuesto, dolorosas eliminaciones.

Los Grupos D, E y F vivirán una jornada cargada de drama, con selecciones que llegan obligadas a ganar y otras que dependen de sí mismas para seguir soñando.

México vs Chequia Resumen y Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026™ | Resumen Express

Curazao vs Costa de Marfil | 2:00 PM

Curazao llega con vida después de empatar 0-0 ante Ecuador, un resultado histórico para una selección que disputa su primera Copa del Mundo. Sin embargo, necesita hacer mucho más ante Costa de Marfil si quiere soñar con avanzar. Los africanos vienen de caer 2-1 ante Alemania.

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Ecuador vs Alemania | 2:00 PM

Alemania ya está clasificada tras vencer a Curazao y Costa de Marfil, pero buscará cerrar la fase de grupos con paso perfecto. Ecuador, por su parte, llega muy presionado tras perder con Costa de Marfil y empatar sin goles contra Curazao. La Tri necesita una actuación prácticamente perfecta para meterse en la pelea por la siguiente ronda.

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Túnez vs Países Bajos | 5:00 PM

Túnez ha tenido un torneo muy complicado y llega obligado a reaccionar después de ser goleado por Suecia y superado por Japón. Países Bajos, en cambio, recuperó fuerza tras golear 5-1 a Suecia, luego de haber empatado 2-2 ante Japón en su debut. La Naranja Mecánica parte como favorita y quiere cerrar fuerte.

Japón vs Suecia | 5:00 PM

Japón llega en gran momento tras empatar ante Países Bajos y golear 4-0 a Túnez. Los asiáticos han mostrado orden, velocidad y mucha claridad ofensiva. Suecia empezó el torneo con una goleada sobre Túnez, pero después fue aplastada por Países Bajos. Este duelo puede definir mucho en el Grupo F.

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Turquía vs Estados Unidos | 8:00 PM

Estados Unidos llega clasificado y con autoridad tras vencer a Paraguay y Australia. El equipo anfitrión quiere terminar líder de grupo y sostener su gran arranque. Turquía, en cambio, necesita ganar y esperar resultados para mantenerse con opciones.

Paraguay vs Australia | 8:00 PM

Paraguay revivió en el Grupo D tras vencer a Turquía y todavía pelea por avanzar. Australia arrancó con triunfo ante Turquía, pero después cayó contra Estados Unidos. Es un partido directo, tenso y con sabor a eliminación.

