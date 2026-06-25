UNO MÁS: Gilberto Mora alcanzó un nuevo récord en el partido contra Chequia

Ser anfitrión genera una motivación extra en México, que afronta esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la convicción de hacer historia. Y sus futbolistas lo saben. En ese contexto, el mediocampista Gilberto Mora quedará en los registros de los libros de futbol al convertirse -ante Chequia- en el jugador más joven en arrancar un partido como titular en la Selección. Con apenas 17 años y 253 días, no solo recibió un voto de confianza de Javier Aguirre, sino que entró directo a los récords.

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Un hito que superó el paso del tiempo

La marca que superó el joven talento es, sencillamente, legendaria. El registro anterior pertenecía a Manuel Rosas, quien en el Mundial de Uruguay 1930 fue titular ante Francia con 18 años y 87 días. Durante casi un siglo, esa cifra se mantuvo como un estándar inalcanzable, especialmente considerando cómo ha evolucionado el futbol moderno, donde la exigencia física y táctica suele postergar la madurez y consolidación de los futbolistas jóvenes.

La pausa de hidratación se creó principalmente por el calor|Crédito: Getty Images

La decisión de incluir a Mora desde el inicio en un partido de alta tensión no es una casualidad. Refleja un giro en la política del cuerpo técnico, que apuesta por la renovación generacional y por futbolistas con capacidad de impacto inmediato en escenarios de máxima presión. En ese contexto, el mediocampista respondió con personalidad, demostrando que su juventud no está peleada con la lectura táctica ni con la madurez necesaria para medirse ante un rival europeo de experiencia mundialista.

Más allá del marcador final, la titularidad de Gilberto Mora ya es un símbolo. Representa el inicio de una nueva era para México en el escenario más importante del planeta; un capítulo escrito por un joven que se atrevió a romper una marca histórica que parecía destinada a durar para siempre.

