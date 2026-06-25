OFICIAL: Equipos ELIMINADOS del Mundial 2026 HOY miércoles 24 de junio

La Fecha 3 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se puso en marcha y se van sumando más equipos a la lista de conjuntos nacionales eliminados.

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Equipos ELIMINADOS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras los resultados de este miércoles 24 de junio, en el Grupo B la Selección de Qatar ha quedado fuera del certamen luego de perder su juego ante Bosnia y Herzegovina. Dejando el sector con Suiza en la cima, seguido de Canadá y en tercer lugar aparece el cuadro de Europa Central.

Por su parte, en el Grupo C la Selección de Haití se ha despedido de la competencia. A pesar de que ya llegaron a la Fecha 3 sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, el conjunto caribeño fue derrotado por Marruecos en Atlanta. En dicho sector, la Selección de Brasil fue líder. Mientras que los 'Leones del Atlas' son segundo y el tercer puesto es de Escocia, posible rival de la Selección Mexicana en la instancia de 16vos de Final.

Finalmente, en el Grupo A, la Selección Mexicana tuvo un cierre perfecto ante República Checa. Durante la Fase de Grupos, el equipo dirigido por Javier Aguirre no recibió gol en contra y tras el resultado de este 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, la escuadra de Europa ha quedado fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En el primer puesto del Grupo A aparece la Selección Mexicana, seguido de Sudáfrica en segundo lugar, el tercer escalón es de Corea del Sur y el fondo es ocupado por Chequia.

Entre otros equipos eliminados, las selecciones antes mencionadas se unen a Turquía, Túnez y Jordania, equipos que faltan por disputar su encuentro correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos.

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