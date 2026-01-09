Antonio Mohamed ya dio la fecha de su retiro: Liga BBVA MX podría quedarse sin él muy pronto

Antonio Mohamed no suele hablar del futuro con liviandad, pero esta vez fue más claro que nunca. El entrenador argentino, que viene de consagrase bicampeón de la Liga BBVA MX con Toluca , marcó el posible final de su recorrido en los banquillos. A los 55 años, el Turco reconoció que no se imagina dirigiendo más allá de los 60.

En diálogo con el programa La Última Palabra, el técnico explicó que la exigencia emocional de la competencia, la presión constante por el resultado y la intensidad del trabajo diario lo afectan, incluso en momentos exitosos. Por eso, desde hace tiempo adoptó una dinámica de ciclos intensos seguidos de largos periodos de descanso.

Mohamed atraviesa esta etapa acompañado por su hijo dentro del cuerpo técnico de los Diablos Rojos, una experiencia que él mismo describió como uno de los grandes motores que aún lo sostienen en la profesión. No obstante, si realmente se despide a los 60, a su trayectoria solamente le restaría un lustro.

Los éxitos del Turco Mohamed en el futbol mexicano

Más allá de fechas y plazos, la posible salida de Mohamed dejaría un vacío difícil de llenar. Su carrera en México es una de las más relevantes: llegó de joven como jugador, permaneció más de una década en las canchas y luego pasó a los banquillos, donde dirigió durante más de dos décadas.

El Turco fue campeón con los Xolos de Tijuana, Club América, Rayados de Monterrey y Toluca, un registro que habla de su capacidad de adaptación y de manejo de grupo. Además, supo competir en torneos internacionales, llevando a sus equipos a fases decisivas de la Copa Libertadores y la Concachampions.

Los equipos mexicanos por los que pasó Antonio Mohamed