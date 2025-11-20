Partidos de HOY jueves 20 de noviembre en el Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX se reanuda este jueves 20 de noviembre luego de una intensa Fecha FIFA, y la acción vuelve con un par de encuentros de Play In, donde se buscan a los últimos invitados a la Liguilla de este certamen. Cuatro equipos comienzan la lucha para aspirar a ser campeón.

Los equipos que avanzaron a Play In, fueron Xolos de Tijuana que fue el séptimo mejor equipo del torneo, seguido de Bravos de Juárez, Pachuca y en el décimo escalón quedó instalado Pumas de la UNAM. La posición en la tabla general es clave para poder avanzar.

Los partidos de este 20 de noviembre en el Play In de la Liga MX

En el lugar siete del torneo quedó Xolos de Tijuana y en el octavo Bravos de Juárez, estos equipos se verán las caras este 20 de noviembre a las 21:00 HRS en el Estadio Caliente de Tijuana. En esta llave, el que gane está instalado en Liguilla en tanto que el perdedor tendrá una chance más ante el ganador de la otra llave.

El otro partido de este jueves, es el Pachuca vs Pumas en el Estadio Hidalgo , el cual se celebrará a las 19:00 hrs y en el cual el que resulte ganador, se enfrentará ante el perdedor de la llave restante. En el caso del perdedor del Pachuca ante Pumas, quedará totalmente eliminado.

¡Así se jugará la Fase Final! 🏆



Quedaron definidos los duelos del #PlayIn y los primeros cruces de Cuartos de Final del #AP25. ⚔️#LaLigaDeLaAfición✨ #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/9bnb18llWM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 10, 2025

Esta etapa del Play In se juega HOY 20 de noviembre y el tercer partido que corresponde al otro boleto restante, se jugaría el 23 de noviembre para terminar de definir el Play In del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

IA predice a los equipos que ganarían en el Play IN su lugar a la Liguilla

Aunque la IA no tiene la capacidad de hacer una predicción exacta, pero realiza un pronóstico con base a estadística y análisis, expone que en el caso de las llaves del Play In, los equipos de Bravos de Juárez y Pumas de la UNAM, serán los que ganen su lugar en la Liguilla.

Será en el terreno de juego en donde se escriba la historia y se definan los equipos y la Liguilla del Apertura 2025 en la Liga MX.