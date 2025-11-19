¡ÚLTIMA HORA! Gil Mora y Ruvalcaba tienen los MINUTOS contados en Selección Mexicana

La alineación de México vs Paraguay fue anunciada y destacó entre otras cosas, que el entrenador Javier Aguirre ha decidido mandar al terreno de juego a Gil Mora y Jorge Ruvalcaba desde el inicio, pero sumado a ello, ha establecido que tienen los minutos contados.

Con siete modificaciones en la alineación en relación a lo que presentó hace tres días en Torreón ante Uruguay , Aguirre apuesta por ver más tiempo a Gil Mora, la sensación en el balompié mexicano, quien brilló en el Mundial Sub 20 y que se dice es seguido por los gigantes de EUROPA como Real Madrid o Barcelona.

El atacante de Pumas, Ruvalcaba quien se ha ganado llamados y pelea por un lugar también está en el 11 ideal, que está compuesto por elementos que el Vasco intenta ver, pero subrayó a todos les pide intensidad.

Este es el 11 de México para medirse ante Paraguay

1 Luis Malagón

15 Israel Reyes

4 Edson Álvarez

19 Jesús Orozco

20 Mateo Chávez

6 Erick Lira

11 Gil Mora

14 Marcel Ruiz

21 Jorge Ruvalcaba

9 Raúl Jiménez

17 Orbelin Pineda

Gil Mora y Ruvalcaba serán cuidados por el Play In

El entrenador Javier Aguirre le mencionó a David Medrano, que en el caso de Gil Mora y Ruvalcaba, no jugarán los 90 minutos en el partido ante Paraguay, pues está bien enterado que "se juegan la vida en dos días en el Play In".

Agregó que si bien son jóvenes, no los someterán a una alta exigencia en cuanto a tiempo en la cancha, entendiendo que al final es un partido amistoso de preparación.