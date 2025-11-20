Esto es lo que necesita ITALIA para poder jugar el Mundial 2026

Italia es una de las selecciones con mayor tradición en el mundo del futbol, al ser cuatro veces campeón del mundo en 1934, 1938, 1982 y 2006. Pese a su legado, nivel, desarrollo del deporte en Italia no lograron una vez más alcanzar un boleto directo al Mundial que en esta ocasión se celebra en el 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Italia tiene una chance más de poder acudir y ser parte de esta fiesta que es innovadora por la nueva versión con 48 selecciones y 104 partidos en tres sedes. El mundo del futbol parece desear que los italianos acudan al Mundial, pero para ello deberán hacer su tarea desde el 26 de marzo del 2026 cuando se celebre el repechaje europeo en el que ya se conoce el camino que deberán trancitar si quieren ir a la Copa del Mundo.

12 nations qualified ✅



16 nations competing in the play-offs 👀

El rival de Italia y lo que tiene que hacer para ir al Mundial del 2026

Para contextualizar, ahora hay 42 selecciones ya calificadas al Mundial, de las cuales 39 tuvieron que pelear sus boletos en las diferentes eliminatorias, en tanto que México, Estados Unidos y Canadá lograron su posición gracias a la organización.

Quedan seis boletos por repartirse. Dos se darán en la Clasificación intercontinental entre diferentes confederaciones, donde habrá seis selecciones en competencia, juegos que se celebrarán en marzo en Monterrey y Guadalajara. Otros cuatro boletos para el Mundial se darán en el repechaje de Europa.

Ahí FIFA diseñó una clasificación de 16 selecciones, de las cuales 12 corresponden a los segundos mejores lugares en las eliminatorias de UEFA que apenas terminaron , fue justo ahí donde Italia no logró su pase y terminó en el segundo puesto del Grupo I, en donde Noruega fue el puntero.

Los otros cuatro boletos para repechaje se dieron vía Nations League, y son incluidos en este torneo antes mencionado en el que solo juegan equipos europeos y es diferente al que se jugará en México.

En esta repesca, hay cuatro sectores, cada uno con cuatro selecciones que juegan una especie de semifinal, y los dos ganadores de cada grupo se enfrentan en una final cardiaca que terminará otorgando cuatro boletos.

En el caso de Italia se enfrentará ante Irlanda del Norte en donde no habrá margen de error y el que gane avanzará a la Final por un boleto. Si Italia hace su primer tarea, luego deberá de completar la hazaña y en su Final ganarle al rival que resulte de la llave de Gales en contra Bosnia.

𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟲



⚽️ Ai play-off l'Italia pesca l'Irlanda del Nord con cui si sfiderà il 26 marzo in casa.



La vincente affronterà fuori casa il 31 marzo una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina.

Todos los enfrentamientos del repechaje de la UEFA para el Mundial del 2026

Llave 1: Italia vs Irlanda del Norte | Gales vs Bosnia

Llave 2: Ucrania vs Suecia | Polonia vs Albania

Llave 3: Turquía vs Rumania | Eslovaquia vs Kosovo

Llave 4: Dinamarca vs Macedonia del Norte | Chequia vs Irlanda