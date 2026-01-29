Partidos de HOY jueves 29 de enero en la Jornada 1 del Brasileirão 2026

Este jueves 29 de enero del 2026, continúa la actividad de la primera jornada del Campeonato Brasileño de Serie A y se disputan los últimos dos partidos de la fecha.

El primer encuentro del día del Brasileirão, es el Mirassol vs Vasco da Gama. El encuentro arranca en punto de las 17 horas tiempo del centro de México y se va a disputar en el Estadio José Maria de Campos Maia.

Un juego que promete muchas emociones entre dos equipos que quieren iniciar el torneo sumando sus primeros tres puntos de la competición. Para el encuentro, el Mirassol llega como favorito gracias a su fortaleza en casa y el dominio reciente sobre Vasco, pero al ser inicio de la temporada, la victoria podría ser para cualquiera.

Dónde ver Mirassol vs Vasco da Gama EN VIVO

El encuentro de Mirassol vs Vasco da Gama, lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Network y por la página web y la app de TV Azteca Deportes con la mejor narración y análisis.



Mirassol vs Vasco da Gama

Fecha y Hora: 29 de enero de 2026, a las 5:00 PM

Estadio: Estadio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo, Brasil (capacidad: 14,534; superficie: césped).

El último juego de la Jornada 1 del Brasileirão 2026

El segundo juego del día y el último de la jornada es el Botafogo vs Cruzeiro. El encuentro arranca en punto de las 18:30 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro.

Un encuentro que ha llamado la atención de varios aficionados pues marca el debut de Martín Anselmi dirigiendo al Botafogo luego de su paso por Cruz Azul y el Porto.

