Partidos de HOY jueves 7 de mayo en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

La antesala de la gran final arranca este jueves 7 de mayo con el inicio de las Semifinales del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil. Cuatro equipos siguen con vida en la pelea por el campeonato y esta noche comenzarán a definir el camino rumbo al título en dos series que prometen intensidad, goles y muchas emociones.

Después de unos Cuartos de Final, Pachuca Femenil, Monterrey Femenil, Toluca Femenil y Club América Femenil lograron instalarse entre las mejores cuatro del torneo y ahora buscarán tomar ventaja en los primeros 90 minutos de sus respectivas eliminatorias.

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Pachuca y Monterrey abren la actividad

La jornada de Semifinales comenzará con el choque entre Pachuca Femenil y Monterrey Femenil, una serie que enfrenta a dos planteles que llegan en gran momento. Las Tuzas vienen de remontar su eliminatoria ante Guadalajara, mientras que Rayadas firmó la exhibición más contundente de Cuartos tras golear a Cruz Azul.

El encuentro está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en un duelo donde Pachuca buscará hacerse fuerte en casa para frenar a uno de los equipos más sólidos de la competencia desde la cancha del Estadio Hidalgo.

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Toluca y América protagonizan la otra Semifinal

Más tarde, Toluca Femenil recibirá a Club América Femenil en una llave que luce de alto voltaje. Toluca llega motivado tras eliminar a Tigres, uno de los favoritos al título, mientras que América superó una complicada serie frente a Juárez.

El balón rodará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en un partido donde las escarlatas buscarán aprovechar su localía desde la cancha del Nemesio Diez para dar otro golpe de autoridad y acercarse a la final del Clausura 2026.

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Así se jugarán las Semifinales del Clausura 2026

La pelea por el título entra en su etapa decisiva y cuatro equipos mantienen vivo el sueño de levantar el trofeo del Clausura 2026. La actividad de las Semifinales arranca este jueves 7 de mayo con los partidos de Ida que definirán el rumbo de la Liguilla, para conocer a las finalistas con los juegos de Vuelta el fin de semana.

Partidos de Ida | Jueves 7 de mayo



Pachuca Femenil vs Monterrey Femenil | 19:00 horas | Estadio Hidalgo

| 19:00 horas | Estadio Hidalgo Toluca Femenil vs Club América Femenil | 21:00 horas | Estadio Nemesio Diez

Partidos de Vuelta | Domingo 10 de mayo



Monterrey Femenil vs Pachuca Femenil | 18:15 horas | Estadio BBVA

| 18:15 horas | Estadio BBVA Club América Femenil vs Toluca Femenil |12:00 horas | Estadio Ciudad de los Deportes

(Todos los horarios son del centro de México)