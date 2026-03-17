Partidos de HOY martes 17 de marzo en los octavos de final de vuelta de la UEFA Champions League 2025/26

Los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 con los partidos de vuelta inician este martes 17 de marzo con cuatro duelos destacando los partidos entre Manchester City vs Real Madrid y Chelsea vs PSG.

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Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt - Estadio José Alvalade - 11:45 horas

Sporting Lisboa recibe al Bodo/Glimt con la obligación de una remontada histórica tras caer 3-0 en la ida. El conjunto portugués, que acumula seis partidos sin ganar en eliminatorias europeas, necesita al menos tres goles para forzar la prórroga y cuatro para avanzar directamente. Su fortaleza en casa, con 15 victorias consecutivas y triunfos por amplia diferencia en la fase de grupos, es su principal esperanza. En cambio, el Bodo/Glimt llega con la tranquilidad de defender la ventaja y el sueño de convertirse en el primer club noruego en tres décadas en alcanzar los cuartos de final de la Champions League.

Arsenal vs Bayer Leverkusen - Emirates Stadium - 14:00 horas

El Emirates Stadium será escenario de un duelo decisivo entre Arsenal y Bayer Leverkusen tras el 1-1 de la ida. Los Gunners llegan con confianza: 13 partidos invictos y un historial sólido en casa bajo Mikel Arteta, donde solo han perdido una vez en Champions. Para avanzar, necesitan ganar en los 90 minutos, apoyados en su fortaleza ofensiva. El Leverkusen, por su parte, busca romper una sequía de más de dos décadas sin alcanzar los cuartos de final. Con seis partidos sin perder y el recuerdo de su triunfo en Inglaterra ante el Manchester City, intentará sorprender nuevamente.

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Chelsea vs PSG - Stamford Bridge - 14:00 horas

Chelsea y PSG se enfrentan en Stamford Bridge con un panorama muy distinto tras el 5-2 de la ida. Los Blues necesitan una remontada épica: ganar por tres goles para forzar la prórroga o por cuatro para avanzar directamente. Sin embargo, su irregularidad reciente, con solo una victoria en seis partidos, complica el desafío. El PSG, en cambio, llega descansado y con la eliminatoria bajo control. Con cuatro victorias en sus últimos cinco duelos fuera de casa y la experiencia de Luis Enrique en estas instancias, los parisinos buscan sellar su pase y mantener vivo el sueño de revalidar el título.

Manchester City vs Real Madrid - Etihad Stadium - 14:00 horas

El Etihad Stadium será testigo de un reto mayúsculo para el Manchester City, que necesita remontar el 0-3 sufrido en la ida ante el Real Madrid. Los Cityzens deben ganar por tres goles para forzar la prórroga o por cuatro para avanzar, aunque su irregularidad reciente y el historial de Guardiola en estas situaciones no invitan al optimismo. El Madrid, en cambio, llega con confianza tras golear en LaLiga y con la estadística a su favor: ha superado todas las eliminatorias europeas en las que ganó la ida por tres goles. Sin embargo, sus tropiezos recientes en Inglaterra recuerdan que no puede relajarse.

