Partidos de HOY miércoles 25 de febrero en los playoffs de vuelta de la UEFA Champions League 2025-2026

Ocho equipos buscan su boleto para ir a los Octavos de Final de la Champions League 2025-2026, en la etapa de Playoffs, una especie de repechaje en la que los marcador en los partidos de ida hacen despertar las expectativas; comenzando con el Atalanta ante el Borussia Dortmund en Italia, la cartelera de la competencia este 25 de febrero luce extraordinaria.

El Atalanta busca en casa darle la vuelta a la situación que va cuesta arriba abajo en el marcador por 2-0; tendrán por delante el apoyo en casa para revertir y sacar su boleto a los Octavos de Final, un choque que no parece muy sencillo considerando que los teutones están en gran momento considerando la Bundesliga.

El Atalanta en una Serie A muy cerrada, están en el séptimo escalón, aunque acumulan racha de cinco partidos sin perder con solo un empate en ese periodo,

Choque de franceses PSG vs Mónaco

En el papel, PSG sería el equipo favorito en la serie, pero el marcador global de 3-2 en Mónaco apuntan a que el equipo pondrá todo para complicarle a los de Luis Enrique y eventualmente eliminarlos temprano en el curso.

Juventus, a forzar la serie ante Galatasaray

La Juve no se podrá confiar que solo por jugar en casa tendrán el pase, y darán todo desde el arranque para ir a los Octavos, considerando que van abajo por marcador de 2-5 ante los turcos que con un juego inteligente irán a la siguiente etapa.

Real Madrid vs Benfica, lleno de polémica

El Real Madrid enfrentará al Benfica en el Santiago Bernabéu, con el antecedente de 1-0 para los merengues, pero la polémica radica en que el argentino Prestianni es suspendido por seguimiento de investigación ante la presunta actitud de racismo de hace una semana cuando habría insultado a Vinicius Jr sin que al momento, existan pruebas públicas contundentes de que en efecto así haya sido.

Champions League - Playoffs (Vuelta) - 25 de febrero 2026



Atalanta vs. Borussia Dortmund GLOBAL 0-2 en favor del Dortmund

Hora: 11:45 AM Estadio: New Balance Arena (Bérgamo, Italia)

Real Madrid vs. Benfica GLOBAL 1-0 en favor de los merengues

Hora: 2:00 PM Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid, España)



📋 Notre groupe pour ce second acte face à Monaco.#UCL pic.twitter.com/vmIn9Y5XJ3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 25, 2026