¿Cómo fue que Martinoli y García entrevistaron a Messi? Así fue la interacción entre el argentino y nuestros comentaristas

En recientes horas, un video se volvió tendencia y voló en las redes sociales, y es que el arquero de Tigres Nahuel Guzmán realizó un episodio de su podcast llamado MIRO DE ATRÁS, teniendo a Lionel Messi de invitado de súper lujo.

Pero eso no fue todo, y es que en una colaboración que nunca nadie imaginó, la mejor mancuerna en los micrófonos en el ambiente deportivo, Christian Martinoli y Luis García lograron lanzarle una pregunta a Messi, cuestionando por qué Argentina siempre "se chinga" a México cuando se cruzan en torneos, especialmente en Mundiales.

Es cuando el video transcurre en la hora y 8 minutos de grabación, cuando en la sección PENALES, Nahuel le comenta a Messi que le pondrá una pregunta del narrador y analista Martinoli y Luis García, a lo que Messi luce expectante.

Luego reproduce la pregunta de la mejor mancuerna en la narración deportiva en México y le explican que la palabra "chingar" en México tiene múltiples significados y que uno de estos para darle mayor contexto, es la situación que vive México cuando se enfrenta a Argentina en la que siempre lo chingan, citando la Copa América 2004 cuando no se le puede ganar a a la albiceleste.

Messi curioso y con una sonrisa, recuerda que sí en efecto, se han encontrado, han tenido el resultado a su favor, que el destino los ha citado en esas fases importantes, pero invita a ahora disfrutar el Mundial del 2026 y hacer valer la localía, agregando que ojalá al final no se encuenten en esta Copa del Mundo, desatando algunas risas en la conversación.

Messi, abierto a hablar más de su vida y de su carrera

Nahuel Guzmán, arquero de Tigres y seleccionado en muchas ocasiones junto a Messi en el antaño, le preguntó a Leo sobre su vida y el motivo por el cual habla más de su intimidad y recalcó que está en un punto en el que se abre más y si es una charla con personas que conoce y le generan confianza, busca expresarse más.

Recordó que también, a veces una vez que salen las entrevistas y se ve en internet diciendo cosas, ha tenido sensaciones de arrepentimiento por hablar mucho.

Agregó que también puede radicar en que en Miami jugando en la MLS tiene más tiempo y está más relajado en sus tiempos, por lo que puede atender esta clase de solicitudes a diferencia de Barcelona donde tenía actividad muy constante.

