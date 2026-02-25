OFICIAL: Messi es aficionado de la Liga BBVA MX y él mismo lo dijo con una actitud que todos amaron

Lionel Messi paralizó al mundo del futbol con su nueva entrevista en ‘Miro de Atrás’, podcast realizado por Nahuel Guzmán, portero de Tigres de la UANL. En su charla dejó varias joyas como la vez que superó a Diego Maradona en el futbol; sin embargo, una afirmación que sorprendió a la afición del futbol mexicano fue cuando el astro argentino confirmó que sigue la Liga BBVA MX.

“Sí (veo futbol mexicano). Incluso cuando vine acá mucho más, porque estás más cerca. Cuando estás en Europa los horarios y eso se hace más difícil pero estando acá consumes mucho el futbol mexicano”, fue lo que expresó el actual futbolista de Inter Miami tras ser consultado por el ‘Patón’ Guzmán. Además, recomendó los pasos que México debe seguir para tener una Copa Mundial de la FIFA 2026 destacada.

"Como en México se debe consumir también la MLS porque estás muy cerca. Incluso jugamos competiciones juntos", añadió Messi respecto a la pregunta sobre si veía futbol mexicano en su hogar.

Messi afirma que ve la Liga BBVA MX mucho más tras llegar a Estados Unidos|Crédito: Inter Miami CF / X

Messi asegura sentir cariño por la afición mexicana

Si bien es cierto que en el último tiempo la afición mexicana ha intensificado la rivalidad con el jugador argentino, Messi afirma que es muy querido por el público de nuestro país.

"También pasa que las redes sociales (descontextualizan) se viraliza todo y también son menos los mexicanos los que me matan o que me odian y que sé yo. Pero sé que hubo una gran mayoría donde tuvimos mucho fanático, que seguían al Barcelona", compartió el campeón del mundo con la selección de Argentina.

Messi remarcó el crecimiento de la MLS en los últimos años

El ex-futbolista del FC Barcelona también se refirió al crecimiento que ha tenido la Liga de Estados Unidos durante los últimos años, destacando que sus equipos suelen sacar ventaja a la hora de enfrentar a los equipos mexicanos en casa.

"Creo que los equipos de la MLS crecieron mucho y cuando vienen los equipos mexicanos a jugar acá (EE. UU.) les cuesta. Pero también es verdad del hecho que el equipo de la MLS vaya a México también es una ventaja para los mexicanos", compartió el jugador de Inter Miami.

"Tienen estadios con altura, estadios que tienen 60 o 70 mil personas donde te los llena, quieras o no eso también juega. Por eso las últimas Concachampions las ganan los mexicanos. Aunque esto es bueno y pone en alerta a México", sentenció Messi.