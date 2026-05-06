Partidos de HOY miércoles 6 de mayo en las Semifinales de Concachampions 2026

El equipo de Toluca se enfrenta este miércoles 6 de mayo ante el conjunto de LAFC en el partido de vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup, serie que marcha en favor de los angelinos por marcador de 2-1.

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Para Toluca no hay mañana, y deben de vencer a LAFC si anhelan seguir con el sueño de ser campeones. En la Final ya aguarda Tigres por rival y las cosas se podrían acomodar para tener una Gran Final entre escuadras de Liga MX.

Toluca, su altura, la afición y lo que haga Diablos en la cancha serán determinantes para buscar ese resultado anhelado que vendría además a darle continuidad a la gran historia que los mexiquenses escriben desde hace meses atrás y que tiene como evidencia un bicampeonato local.

Toluca hará pesar su cancha ante el equipo que es considerado ahora mismo como el mejor de la MLS, pero no se ha metido a la Bombonera, lo que sería factor en el juego que arranca a las 7:30 PM.

Toluca, con dos bajas para enfrentar a LAFC

Hasta hace unas horas Mohamed habría dibujado su esquema táctico considerando en la banda izquierda a Jesús Gallardo y como delantero y enganche a Alexis Vega.

Pero el equipo mexicano que encabeza Javier Aguirre ha reclamado que todos los convocados entre los que se encuentran Gallardo y Vega deben de reportar hoy 6 de mayo, pues de otro modo no irán al Mundial.

Eso ha provocado que el entrenador busque un nuevo planteamiento para encarar este partido con la clara intención de superar al LAFC aún con esas dos bajas.