Los 10 puntos más importantes de la conferencia de prensa de Javier Aguirre, ante la polémica surgida en las últimas horas

Este miércoles se celebró una conferencia de prensa urgente, en la que Duilio Davino, Director de Selecciones Nacionales de México y el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre se presentaron ante los medios de comunicación para dar un mensaje cercano a los 8 minutos en los que el 'Vasco' dio detalles de la concentración que está por comenzar este mismo miércoles 6 de mayo.

Ante la polémica que había surgido por los jugadores de Toluca Alexis Vega y Jesús Gallardo que jugarían con el cuadro mexiquense en Concachampions hoy 6 de mayo y que detonó una reacción de Chivas pidiendo el retorno de sus jugadores, fue que se decidió hacer este evento para que primeramente y lo más importante era reiterar que si alguno de los 12 seleccionados que van al Mundial no acuden a la cita, estarán borrados del Mundial.

Además entendiendo el descontento, se agradeció públicamente a Chivas y Toluca pidiendo a su vez la comprensión por el evento que afrontarán, intentando cerrar filas, aunque Aguirre se mantuvo en una postura diplomática para evitar generar más controversia.

Los 10 puntos más importantes de la conferencia de prensa de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

No habrá flexibilidad cuando el proyecto está claro desde hace semanas y se reitera que el que no llegue a la concentración hoy 6 de mayo, no estará en el Mundial

Javier Aguirre espera a los 20 convocados durante el día para cenar juntos a las 8:00 pm

Reconoce que Chivas y Toluca han salido afectados pero espera y agradece su apoyo y comprensión

No tocó el tema de la polémica de Chivas citando en el entrenamiento a sus cinco jugadores

Recalcó que el pacto que se fijó hace semanas no se ha roto y están todos en la idea de trabajar en pro del Mundial

Gil Mora ha sido el primer convocado en llegar y lleva tres días entrenando en el CAR

Jugadores del extranjero han pedido su liberación antes de que termine la temporada en sus respectivos equipos, para iniciar antes su concentración

Recuerda que Uzbekistán y Australia ya han iniciado su concentración, por lo que recalca que ya arranca así el Mundial en diferentes frentes

Javier Aguirre descarta reiteradamente un problema y sostiene que quiere dar la cara para dar una aclaración

Aclaro que no habrá conferencias de prensa ni comunicación, hasta que llegue la previa del partido ante Ghana del 22 de mayo en Puebla



