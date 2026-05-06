EN VIVO | Conferencia de prensa de Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana en el arranque de la concentración rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, a solo 36 días de comenzar la Selección Mexicana de Futbol atraviesa por un momento de polémica por la concentración extendida con 20 jugadores de la Liga MX, por lo que javier Aguirre dará una conferencia de prensa que se ha decidido de manera urgente para dar algunas declaraciones y posturas oficiales.

El 28 de abril, el cuadro azteca anunció la lista de 12 jugadores de Liga MX que estarán en el Mundial y con los cuales se comienza a trabajar de cara al Mundial y los tres amistosos venideros, más ocho elementos que servirán de sparring y para completar un plantel con los cuales enfrentar los duelos de preparación.

Entre los 12 futbolistas, cinco son de Chivas y dos de Toluca y es precisamente ahí donde ha descansado una controversia, y es que de acuerdo a reportes no oficiales, Toluca habría recibido un permiso para conservar a Alexis Vega y Jesús Gallardo en las Semifinales de la Concachampions que se juega este miércoles ante el LAFC, lo que hizo molestar a Amaury Vergara, dueño de Chivas, pues no cree justo que se salte el acuerdo previamente fijado de brindar a los jugadores aunque ello pudiera perjudicar su nivel y competencia en Liguilla.

Por ello en la madrugada del miércoles informó Amaury Vergara, que sus jugadores tendrían que reportar el miércoles en Verde Valle y no con la Selección.

Luego Selección Mexicana reiteró que la agenda era muy clara y que estaba todo acotado con antelación y aceptado por dueños y directivos de los equipos de Liga MX, por lo que pedía categóricamente que los 20 jugadores convocados deberían de estar, y en el caso de los 12 jugadores de Selección para el Mundial, si faltaba alguno, se quedaba sin ir al Mundial.

Estas palabras causaron eco y de acuerdo a David Medrano se ha llegado a un acuerdo y Toluca mandará a Vega y Gallardo al Centro de Alto Rendimiento y con esa acción, Chivas también enviará desde Jalisco a CDMX a los cinco convocados.

Además eso es lo que ha detonado que Javier Aguirre busque dar una rueda de prensa en donde se darán detalles y se espera que se despejen dudas sobre ese embrollo que ha causado ruido al entorno de México.

SIGUE EN VIVO TODOS LOS DETALLES DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DE JAVIER AGUIRRE, ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN MEXICANA

EN VIVO | Desde el CAR, sigue la conferencia de prensa Javier Aguirre