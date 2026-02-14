Partidos de HOY sábado 14 de febrero en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Continúa la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este sábado 14 de febrero con cinco encuentros que se esperan sean emocionantes destacando el Clásico Nacional entre las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América que podrás seguir el resultado EN VIVO a través del sitio de Azteca Deportes.

RESUMEN: Puebla vs Pumas| J6 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Atlético de San Luis vs Querétaro - Estadio La Corregidora - 17:00 horas

Atlético de San Luis viene de dos derrotas decepcionantes, pero buscará mejorar su rendimiento este sábado cuando reciba a un Querétaro que viene de lograr su primera victoria en este Clausura 2026.

Atlético San Luis está lejos de su mejor versión en la actualidad y sufrió una derrota por 4-1 contra Necaxa en la jornada anterior, por lo que la gran prioridad del conjunto potosino debe ser volver al camino de los triunfos cuanto antes.

Querétaro no está teniendo el mejor arranque de temporada, pero es innegable que los “Gallos Blancos” están en alza de la mano del entrenador chileno Esteban González.

Pachuca vs Atlas - Estadio Hidalgo - 17:00 horas

Pachuca volvió a la senda del triunfo tras superar a Juárez por 2-0, registrando a su vez su tercera portería imbatida consecutiva. Ese resultado le sirvió para acabar la jornada anterior en el séptimo puesto de la clasificación, y para mantenerse en zona de Liguilla lo más probable es que necesite ganar nuevamente, aunque con la última vez que hiló triunfos consecutivos siendo entre septiembre y octubre del año pasado.

Atlas aventaja a Pachuca con dos puntos en la tabla de posiciones al haber ganado un partido más que ellos (G3, E1, P1), estando empatado a diez puntos por otros dos clubes y cinco por detrás del líder Guadalajara.

Monterrey vs León - Estadio BBVA - 19:00 horas

Monterrey viene de dos partidos sin ganar en la Liga BBVA MX tras caer con América (P 2-0) y empatar contra Tijuana (E 0-0). La gran deuda pendiente de Rayados, por ahora, es volver al camino de los triunfos en el marco doméstico, pero no podría pedir un mejor rival para lograrlo, ya que León está en un momento muy delicado.

León no ha ganado desde que venció a Cruz Azul (E1, P3) y llega a este choque tras dos derrotas consecutivas ante Querétaro y Tigres.

Juárez vs Necaxa - Estadio Olímpico Benito Juárez - 19:06 horas

Las cosas se han descarrilado muy pronto para Juárez, que ha seguido su victoria en la primera jornada contra Mazatlán con cuatro partidos consecutivos sin ganar (E1, P3). Esto le tiene en la decimoquinta posición antes de esta jornada, con cuatro puntos separándole de los ocho primeros puestos, por lo que Juárez necesita mejorar pronto si quiere clasificar a la Liguilla.

Necaxa consiguió una victoria por 4-1 contra San Luis en su partido más reciente que le permitió superar a su rival de turno en la tabla, por lo que llega a esta jornada siendo decimoprimero y a apenas dos puntos del top ocho.

Guadalajara vs América - Estadio Akron - 21:00 horas

Guadalajara ha tenido un increíble inicio en el Clausura 2026, siendo el único elenco con marca perfecta después de cinco jornadas disputadas. Por lo tanto, es el líder general con 15 unidades y llega al Clásico Nacional con la etiqueta de favorito.

América llega en este momento en medio de una racha de cinco partidos sin perder en todas las competiciones (G3, E2). En lo que respecta al Clausura 2026, ha sufrido inconsistencias y cuenta con dos victorias en cinco choques (G2, E2, P1). Registra dos victorias consecutivas, ante Necaxa y Monterrey, y tratará de conseguir la tercera ante su archirrival.

