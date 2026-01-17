Partidos de HOY sábado 17 de enero de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad de la Jornada 3 de la Premier League continúa este sábado 17 de enero con cinco atractivos encuentros que prometen emociones al por mayor en un torneo Clausura 2026 que comienza a tomar forma y que tendrá como platillo principal la reedición de la Final del Apertura 2025.

Te puede interesar: ¿Tigres o Rayados? Guardado estuvo cerca de jugar en club regio

RESUMEN: Mazatlán 1 - 5 Monterrey | J3 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Partidos de la Liga BBVA MX de este sábado 17 de enero

El encuentro entre el Necaxa y Atlas abrirá la cartelera sabatina en punto de las 17:00 horas en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes, un partido entre dos equipos que han arrancado con altibajos y que una victoria este día podría marcar el rumbo en el resto del torneo para ambos.

A esa misma hora se estarán enfrentando las Chivas en contra del Querétaro en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara. El Rebaño Sagrado buscará continuar con su paso perfecto en el Clausura 2026 y qué mejor manera de hacerlo que ante uno equipo que aun no conoce el sabor de la victoria en este año.

A las 19:00 horas comienza el juego más esperado. Los Tigres de la UANL reciben al Toluca en el Estadio Universitario de Nuevo León en un partido que enfrentará a los dos más recientes finalistas de la Liga BBVA MX y en el que los Felinos buscarán la revancha tras perder el título del Apertura 2025 ante los Diablos Rojos en penales.

Chivas vs Querétaro Jornada 3 Liga MX_ Fecha y hora para Estados Unidos|MexSport

Al terminar ese encuentro, Cruz Azul enfrentará, en calidad de local, al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, una cancha que servirá de casa para los Cementeros a lo largo del Clausura 2026 y en el que ya saben lo que es ganar en este torneo.

A esa misma hora y para cerrar la actividad del sábado de esta Jornada 3 se enfrentará Tijuana ante el Atlético de San Luis en el Estadio Caliente.

Juegos de la Jornada 3 del sábado 17 de enero

Necaxa vs Atlas | 17:00 horas, Estadio Victoria

Chivas vs Querétaro | 17:07 horas, Estadio Akron

Tigres vs Toluca | 19:00 horas, Estadio Universitario de NL

Cruz Azul vs Puebla | 21:05 horas, Estadio Cuauhtémoc

Tijuana vs Atlético de San Luis | 21:06 horas, Estadio Caliente

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Le perdonan SANCIÓN al América para la Jornada 3 del Clausura 2026