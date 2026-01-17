¿Tigres o Rayados? Guardado estuvo cerca de jugar en club regio

La carrera de Andrés Guardado estuvo muy cerca de terminar en Monterrey, debido a que el propio exjugador reveló que hubo pláticas con el conjunto albiazul antes de llegar al León.

Te puede interesar: Joao Pedro rompe el silencio y responde a la oferta de Italia para dejar al Atlético de San Luis

¡GOL de Anthony Martial | Mazatlán 0 - 3 Monterrey | J3 | Clausura 2026

A unos meses de su retiro como futbolista profesional, el “Principito” reconoció que le hubiera gustado pasar por los Rayados, ya que señaló que ambos clubes de la Sultana del Norte son atractivos para cualquiera.

Todo se remonta a principios del 2024, cuando el entonces mediocampista mexicano militaba en el Real Betis de España, pero con la posibilidad de regresar a la LIGA BBVA MX.

“Justo cuando iba a venir a León, el primer equipo que se me acercó fue Monterrey, al final no se dieron las negociaciones y después apareció León y me fui, pero sí hubo pláticas en ese momento’’, declaró Guardado.

El exfutbolista estuvo un año con la “Fiera” hasta que anunció que se retiraría, pero después decidió jugar otro semestre con la intención de disputar el Mundial de Clubes del verano del 2025, pero al final al conjunto esmeralda le retiraron el boleto para participar.

Reconoce a los regiomontanos

El “Principito” afirmó que le hubiera gustado jugar en Monterrey, en especial por el ambiente que arropa a ambas instituciones y por las condiciones de los clubes.

‘’Es una de las plazas más futboleras de México, una de las mejores aficiones que hay en el país, tanto la de Tigres como la de Monterrey, y la infraestructura que hoy en día ha construido Monterrey atrae a cualquier jugador’’, comentó.

¿Qué ha sido de Guardado?

Andrés se retiró después del Clausura 2025, con sus últimos partidos durante la eliminación que tuvo el León contra el Cruz Azul en los cuartos de final.

Actualmente el exjugador de 39 años de edad se prepara para ser parte de la segunda edición del “Juego de Leyendas” que se llevará a cabo en Monterrey este fin de semana.

Te puede interesar: Cruz Azul recibió la noticia que tanto esperaba sobre Mateusz Bogusz y nadie puede creerlo

