Partidos de hoy sábado 23 de agosto en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Dio inicio la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. En el arranque de la actividad, los Bravos de Juárez vencieron a Santos Laguna, Querétaro obtuvo su primera victoria del certamen ante el Atlético de San Luis, mientras que Xolos y Chivas dividieron unidades.

Partidos de HOY 23 de agosto en la Liga BBVA MX

Para este sábado 23 de agosto, la actividad comienza con el partido de León ante Pachuca, juego a disputarse a las 17:00 horas.

Posteriormente, Monterrey recibe a Necaxa a las 19:00 horas. El equipo de ‘La Pandilla’ busca mantener el invicto en casa ante unos ‘Rayos’ que no han podido ganar en calidad de visitante durante la campaña en curso.

A esa misma hora, Mazatlán y Tigres juegan la Fecha 6 en el Estadio El Encanto, partido que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes. Los ‘Cañoneros’ no han perdido ante su gente y del otro lado, los Tigres tienen un juego y un triunfo en territorio ajeno durante el Apertura 2025.

Finalmente, Cruz Azul y Toluca cierran las acciones de este 23 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto de La Noria recibe a los ’Diablos Rojos’ en punto de las 21:05 horas. Dirigidos por Nicolás Larcamón, La Máquina no ha perdido en la presente campaña y van contra un cuadro Escarlata que tiene paso perfecto jugando como visitante.

Para el domingo 24 de agosto, Pumas recibe a Puebla a las 17:00 horas y la Jornada 6 termina con el duelo enter Atlas y América a las 19:05 horas.

