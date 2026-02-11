OFICIAL: El rival de Toluca para los Octavos de Final de la Concachampions 2026

El pasado martes 10 de febrero del 2026, se definió al rival que tendrá Toluca para los Octavos de Final de la Concachampions. Los diablos ya tenían su lugar directo en Octavos de Final por ser campeones del futbol mexicano y solo faltaban que se definiera su rival.

Gracias al sorteo de la Concachampions 2026, Toluca sabía que se mediría al ganador del encuentro de Pumas vs San Diego FC y ayer se definió que el conjunto de la MLS logró avanzar a la siguiente fase de la competición.

Es por eso que Toluca se medirá en los Octavos de Final ante San Diego FC. El juego de ida será el miércoles 11 de marzo y la vuelta el miércoles 18 marzo.

Rival definido para los octavos de @TheChampions 🏆👹 pic.twitter.com/zSZ8UuvugX — Toluca FC (@TolucaFC) February 11, 2026

Así clasificó San Diego FC

San Diego FC logró avanzar a los Octavos de Final al ganar en el marcador global 4-2 ante Pumas. En el juego de ida, el club de la MLS se impuso con goles de: Morales, Duah, Vazquez, Mighten y Bombino. Y en la vuelta, los Universitarios estaban obligados a ganar por goleada pero solo quedó 1-0 por lo que no remontaron el marcador global.

Predicción Toluca vs San Diego FC

Los dos clubes han demostrado su gran nivel en los últimos meses, dos candidatos a poder pelear por el título pero segun la IA, su predicción es que: "Toluca es el claro favorito debido a su jerarquía, experiencia y el factor de localía en la vuelta. San Diego FC podría complicar la ida en casa con su estilo dinámico, pero es probable que Toluca imponga su calidad en el global.

El marcador que predice es: Ida 1-1; Vuelta 2-0 (global 3-1 a favor de Toluca).

La IA detalló que su pronóstico se basa en: "Este pronóstico se basa en la forma actual de ambos equipos, con Toluca como un contendiente fuerte para el título y San Diego como una sorpresa emergente pero aún en desarrollo".