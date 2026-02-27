Partidos de HOY viernes 27 de febrero en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Comienza la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Este viernes 27 de febrero, la actividad se abre con cuatro partidos a disputarse.

Te puede interesar: OFICIAL: Chivas FIRMA a tres cracks en el Clausura 2026

En punto de las 19:00 horas, Querétaro recibe a Santos Laguna en el Estadio Corregidora. Dirigidos por Esteban Gonzalez, los ‘Gallos Blancos’ llegan con un partido pendiente, pues durante la Fecha 7 se tuvo que reprogramar el juego frente Juárez. Del otro lado, los ‘Guerreros’ vienen de perder en su visita al Club León.

A esa misma hora, Mazatlán se mide a Pachuca. Los ‘Cañoneros’ empataron en la Jornada 7 ante Tijuana. Mientras que los ‘Tuzos’ le ganaron a Tigres en el Estadio Universitario.

Posteriormente, a las 21:00 horas los Bravos se enfrentan al Atlas. El equipo de Juárez no pudo disputar el duelo de la Fecha 7. Mientras que el cuadro rojinegro viene de vencer al Atlético de San Luis.

La actividad de este 27 de febrero culmina con el partido de Tijuana vs Pumas. El conjunto de los Xolos llega de dividir puntos frente a Mazatlán, resultado con el que se mantienen sin perder en el Estadio Caliente con registro de cuatro empates. Por su parte, el Club Universidad Nacional comandado por Efraín Juárez encara el partido tras vencer a Monterrey, permaneciendo invictos en la presente campaña con marca de cuatro victorias y tres empates.

Partidos de la Jornada 8 del Clausura 2026 que transmitirá TV Azteca

El tradicional Viernes Botanero llega con doble cartelera. En primera instancia, a las 19:00 horas TV Azteca te llevará las emociones del juego de Mazatlán vs Pachuca. Al terminar, las acciones continúan con el partido de Juárez vs Atlas.

Para el sábado 28 de febrero, podrás ver EN VIVO el partido de Toluca vs Chivas en el Estadio Nemesio Diez, compromiso a disputarse en punto de las 17:00 horas. Los tres partidos de la Fecha 8 los vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Te puede interesar: OFICIAL: El RIVAL del América en Octavos de Final de la Concachampions 2026