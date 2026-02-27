OFICIAL: El RIVAL del América en Octavos de Final de la Concachampions 2026

América ya tiene rival en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup. Luego de haber superado al Olimpia, equipo de Tegucigalpa, Honduras, en la Primera Ronda de la competencia, el conjunto azulcrema ya conoce a su siguiente contendiente en el certamen internacional.

¿Contra quién juega el América en Concachampions 2026?

Luego de ganar por marcador global de 12-0, Philadelphia Union se va a enfrentar al cuadro dirigido por André Jardine en la instancia de Octavos de Final. Dirigidos por Bradley Carnell, el equipo de los 'Zolos' fue la escuadra con el marcador más abultado en el inicio de la Concachampions 2026.

Con fechas y horarios por definir, América y Philadelphia se van a enfrentar en la ronda de eliminación directa en una serie a jugarse a ida y vuelta. Es decir, el cuadro de Coapa va a visitar la cancha del Subaru Park y también disputarán un juego en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el mes de marzo.

El ganador de dicha llave se va a cruzar con el vencedor de la serie entre el Inter de Miami y Nashville, es decir, el equipo de la Liga BBVA MX podría enfrentarse a Lionel Messi y cabría la posibilidad de que el astro argentino visite la Ciudad de México si es que América y el cuadro de 'Las Garzas' avanzan a Cuartos de Final.

Entre otros equipos mexicanos en la Fase Eliminatoria, se encuentran Toluca que tiene como rival a San Diego FC. Cruz Azul se va a enfrentar a Monterrey y Tigres se va a medir a Cincinnati.

