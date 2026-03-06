Partidos de HOY viernes 6 de marzo en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Arranca la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de la actividad a media semana durante la Fecha 9, el Viernes Botanero llega con doble cartelera a la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Partidos de HOY 6 de marzo en el Clausura 2026

Este viernes 6 de marzo, Mazatlán recibe a León en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. Dirigidos por Sergio Bueno, los Cañoneros encaran el partido en el Estadio El Encanto tras caer ante el Atlético de San Luis. Por su parte, el cuadro Esmeralda llega al compromiso sin haber tenido actividad en la fecha doble, pues el juego frente a Chivas correspondiente a la Jornada 9 fue reprogramado debido a otro evento en el Estadio Akron.

Al terminar el encuentro en La Perla del Pacífico, Necaxa se mide a Pumas en el Estadio Victoria. El conjunto de los Rayos llega de perder contra Pachuca. Del otro lado, la escuadra del Pedregal candada por Efraín Juárez también viene de caer en su partido anterior. Tigres le puso fin al invicto del Club Universidad Nacional, no obstante, el equipo de la UNAM no ha perdido en calidad de visitante durante la presente campaña.

Ambos partidos de este viernes los vas a poder ver EN VIVO por la señal de TV Azteca y al terminar el Viernes Botanero, no te pierdas la transmisión especial a 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

