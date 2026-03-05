ÚLTIMA HORA: Víctor Dávila es BAJA del América el resto del Clausura 2026

Malas noticias para el Club América. Luego de la lesión de Víctor Dávila en el de la Jornada 9 entre el cuadro de Coapa y Juárez, el delantero chileno es baja del equipo dirigido por André Jardine y se perderá el resto del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Mediante un breve comunicado, el conjunto azulcrema dio a conocer la gravedad de la lesión del atacante de 28 años de edad, quien tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 39.

"El Club América informa que Víctor Dávila sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha", se lee en el texto del equipo. A pesar de que el cuadro de Coapa señala que el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución, la lesión del delantero toma aproximadamente entre seis y ocho meses para poder volver a las canchas.

Jugando con el Club América, Víctor Dávila tiene un registro de 57 partidos jugados con marca de 12 goles. En el Torneo Clausura 2026, el atacante de Chile vio nueve partidos disputados siendo titular en cinco ocasiones bajo el mando de André Jardine en un certamen en el que el cuadro azulcrema marcha en el noveno puesto de la tabla general con 11 puntos, esto tras una racha de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Además del reporte médico de Víctor Dávila, las Águilas también informaron sobre la lesión de Isaías Violante, quien no tuvo actividad en la derrota del América ante los Bravos en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Asimismo, Isaías Violante presenta una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha. El tiempo de recuperación de nuestros jugadores será de acuerdo a su evolución.

