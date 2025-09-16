Rodrigo Huescas en Champions League: ¿Cuándo, a qué hora y contra quién hará su debut con el Copenhague?

Comienza la cuenta regresiva para uno de los momentos más esperados por cualquier aficionado al futbol en México. Rodrigo Huescas se dice listo para hacer su debut en la UEFA Champions League con el Copenhague, por lo que aquí sabrás cuándo, a qué hora y contra qué rival lo hará.

Surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul, Rodrigo Huescas disputará su primer partido oficial en una fase de grupos de Champions League al mando del Copenhague, equipo que intentará dar la sorpresa y acceder a la siguiente ronda toda vez que llegó a la misma luego de ser campeón en Dinamarca.

¿Contra quién será el debut de Rodrigo Huescas en la Champions League?

Rodrigo Huescas, seleccionado nacional que se perfila para llegar a la siguiente Copa del Mundo del 2026, hará su debut en la UEFA Champions League nada más y nada menos que ante el Bayer Leverkusen, equipo que ganó su primera Bundesliga hace un par de temporadas.

El Bayer Leverkusen fue el club sensación de Europa en la temporada antepasada bajo el mando de Xavi Alonso; sin embargo, es una realidad que, tras su salida, la institución alemana ha perdido cierta fuerza a nivel internacional, por lo que se vislumbra como un duelo de poder a poder para el mexicano.

¿Cuándo y a qué hora será el debut del Copenhague en la Champions League?

Será este jueves 18 de septiembre cuando Rodrigo Huescas finalmente aparezca en la Jornada 1 correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Champions League. Aquí, el Copenhague recibirá en su estadio al propio equipo germano, en un inmueble que, se espera, esté completamente lleno.

Con los cambios de formato y horario que la Champions League ha tenido en las últimas ediciones, es preciso que sepas que el Copenhague vs Bayer Leverkusen se llevará a cabo en punto de las 10:45 horas, tiempo centro de México.

¿A qué otros equipos enfrentará Rodrigo Huescas en la Champions?

Además de medirse al Bayer Leverkusen, es preciso mencionar que el Copenhague de Rodrigo Huescas se medirá a escuadras por demás importantes a nivel internacional en esta fase de grupos, destacando nombres como Borussia Dortmund, Napoli, Kairat Almaty, Villarreal, Tottenham, Qarabag y, finalmente, Barcelona .