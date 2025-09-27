Los partidos de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy sábado 27 de septiembre de 2025

Se reanuda la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Luego de la victoria de los Bravos de Juárez ante el Club León en el inicio de la actividad, este sábado 27 de septiembre se disputan seis partidos en la campaña del futbol mexicano.

Partidos de HOY 27 se septiembre en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

En punto de las 17:00 horas, Puebla recibe a Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, partido que tuvo que ser reprogramado debido a las malas condiciones del terreno de juego tras una tormenta. ‘La Franja’ llega de empatar ante Pachuca y el ‘Rebaño Sagrado’ encara el compromiso luego de vencer a Necaxa. El encuentro lo vas a poder disfrutar en vivo por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

A esa misma hora, los ‘Tuzos’ se miden al Atlético de San Luis en el Estadio Hidalgo y el Atlas recibe a los ‘Rayos’ en el Estadio Jalisco.

Posteriormente, a las 19:00 horas, Monterrey se mide a Santos Laguna en la cancha del Estadio BBVA. ‘Rayados’ llega de ser goleado por Toluca en la Fecha 10 jugada a media semana y los ‘Guerreros’ vienen de ganarle a los Xolos de Tijuana.

Al mismo tiempo que el juego entre ‘La Pandilla’ y los Laguneros, los ‘Diablos Rojos’ le hacen los honores a Mazatlán en el Estadio Nemesio Diez. Los ‘Cañoneros’ encaran el juego tras empatar ante León a media semana durante la Fecha Doble.

Finalmente, la actividad de este sábado 27 de septiembre se cierra con el Clásico Capitalino. El Club América se mide a Pumas en punto de las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. El equipo dirigido por André Jardine llega de vencer al Atlético de San Luis y el Club Universidad Nacional comandado por Efraín Juárez, viene de caer en su visita a los Bravos de Juárez.

