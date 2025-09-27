Puebla vs Chivas: Horario y dónde ver el partido REPROGRAMADO de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El juego de Puebla vs Chivas, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ha quedado suspendido. Luego de más de una hora de retraso por las malas condiciones del clima, el compromiso tuvo que ser reprogramado debido al mal estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc, encuentro que fue reagendado para disputarse este sábado 27 de septiembre en punto de las 17:00 horas.

Mediante un comunicado, la Liga BBVA MX dio a conocer la decisión final sobre el partido de ‘La Franja’ ante el ‘Rebaño Sagrado’, mismo que estaba programado originalmente para jugarse el viernes 26 de septiembre a las 21:00 horas, no obstante, una tormenta eléctrica no dejó que el partido se llevara a cabo.

TV Azteca transmitirá Puebla vs Chivas

A pesar de que el encuentro de la Fecha 11 fue reprogramado, el duelo de Puebla ante Chivas en el Estadio Cuauhtémoc si va a ser transmitido EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 16:50 horas, tiempo de la CDMX.

El equipo dirigido por Hernán Cristante llega al juego luego de haber empatado ante Pachuca en la Jornada 10 disputada a media semana. Por su parte, la escuadra de Gabriel Milito viene de vencer a Necaxa.

