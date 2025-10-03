Los partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy viernes 27 de octubre de 2025

Comienza la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Este viernes 3 de octubre, la actividad comienza con tres partidos, arrancando con el duelo de Necaxa ante Pachuca en el Estadio Victoria.

En punto de las 19:00 horas, los ‘Rayos’ reciben a los ‘Tuzos’ dirigidos por Jaime Lozano. El conjunto de Aguascalientes comandado por Fernando Gago, encara el partido en casa luego de haber perdido ante Atlas en la Fecha 11 del campeonato. Por su parte, la escuadra de la Bella Airosa, llega de ganarle al Atlético de San Luis. El partido de Necaxa vs Pachuca lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Posteriormente, a las 21:00 horas Mazatlán recibe a San Luis. Los Cañoneros dirigidos por Robert Dante Siboldi vienen de perder frente a Toluca en su partido pasado. Mientras que el cuadro Potosino encara el compromiso tras caer contra los ‘Tuzos’.

Finalmente, la actividad de este viernes se cierra con el duelo de Atlas ante FC Juárez. El equipo de ‘La Academia’ vuelve a casa luego de haberle ganado a Necaxa en la Jornada 11. Del otro lado, los Bravos vienen de derrotar al Club León, resultado que fue el detonante de la renuncia de Eduardo Berizzo como entrenador del cuadro Esmeralda. Para el juego en el Estadio Jalisco, Ignacio Ambriz vuelve a debutar en el banquillo de ‘La Fiera’ luego de ocupar el cargo que se encontraba vacante.

Partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025

Viernes 3 de octubre:

Necaxa vs Pachuca

Mazatlán vs Atlético de San Luis

Atlas vs Juárez

Sábado 4 de octubre:

Querétaro vs Puebla

León vs Toluca

Tigres vs Cruz Azul

América vs Santos

Domingo 5 de octubre:

Pumas vs Chivas

Tijuana vs Monterrey

