¿Adiós Mundial 2026? Confirman de ÚLTIMA HORA la GRAVEDAD de la lesión de Rodrigo Huescas

De cara a la Copa del Mundo de 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá, hay malas noticias para la Selección Mexicana. Luego del partido del FC Copenhague ante Qarabağ, juego correspondiente a la Jornada 2 de la UEFA Champions League, se ha confirmado la gravedad de la lesión de Rodrigo Huescas, quien tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 13.

Rodrigo Huescas faces surgery and a lengthy rehabilitation period, and he will be out for the rest of the season at the very least #fcklive https://t.co/VTKJoyhhxZ — F.C. København (@FCKobenhavn) October 2, 2025

“El jueves por la noche, Rodrigo se sometió a un escáner en su casa de Copenhague, que lamentablemente confirmó que la lesión es tan grave como se temía inicialmente. Esto significa que Rodrigo ahora enfrenta una cirugía y un largo período de rehabilitación, y estará fuera por el resto de la temporada como mínimo.

“Desde su llegada el verano pasado, Rodrigo ha demostrado ser un jugador excepcionalmente talentoso que se ha convertido en una figura clave para el FC Copenhague y en la Superliga. Ha mostrado un desarrollo continuo y estuvo a punto de dar un gran salto en Europa. Además, esperaba con ansias el Mundial en casa, en México, el próximo verano, si continuaba con su excelente rendimiento.

“Nos entristece profundamente la pérdida de Rodrigo. Se necesita mucha fuerza mental para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento...”, señala el comunicado del equipo de Dinamarca.

Desde su llegada al FC Copenhague, el jugador mexicano de 22 años de edad tiene un registro de 55 partidos jugados con marca de tres goles y siete asistencias.

