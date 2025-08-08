Partidos de la Jornada 4 del Apertura 2025 que de juegan HOY viernes 8 de agosto

Luego de la Primera Fase en la Leagues Cup 2025, este viernes 8 de agosto se reanuda la actividad en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

En la cancha del Estadio Universitario, Tigres recibe a Puebla en una edición más del Viernes Botanero, compromiso que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7 en punto de las 8:50 PM.

Ambos equipos encaran el encuentro tras haber clasificado a la ronda de Cuartos de Final en la Leagues Cup 2025, certamen que va a disputar el inicio de su Fase Eliminatoria a media semana el 19 y 20 de agosto.

En el certamen local, Tigres se ubica en el tercer puesto de la tabla con un registro de seis puntos. Cabe recordar, que la escuadra de la UANL tiene un partido pendiente tras no jugar la Fecha 1 frente a Chivas, pues dicho partido fue reprogramado debido a los cambios en el Estadio Akron de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Durante la Jornada 3 del Apertura 2025, Tigres se hizo de tres puntos tras haber derrotado a Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Por su parte, ‘La Franja’ llega de vencer a Santos Laguna en la Fecha 3, resultado con el que obtuvieron su primera victoria de la presente campaña.

Partidos de la Jornada 4 en el Apertura 2025

Viernes 8 de agosto:



Tigres vs Puebla - 21:00 Hrs.

Sábado 9 de agosto:



América vs Querétaro - 19:00 Hrs.

Mazatlán vs Tijuana - 21:00 Hrs.

Atlas vs Pachuca - 21:05 Hrs.

Domingo 10 de agosto:



Pumas vs Necaxa - 18:00 Hrs.

Santos vs Chivas - 20:05 Hrs.

Lunes 11 de agosto:



León vs Monterrey - 19:00 Hrs.

Juárez vs Toluca - 21:00 Hrs.

Atlético de San Luis vs Cruz Azul - 21:05 Hrs.

