Partidos de la Fecha 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca HOY viernes 15 de agosto

El Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX sigue su marcha con la Jornada 5. Este viernes 15 de agosto, se disputan dos partidos en el certamen: Puebla vs Atlético de San Luis y Necaxa vs León.

Partido del Viernes Botanero en la Jornada 5

Desde la cancha del Estadio Victoria, llegan las emociones del tradicional Viernes Botanero. El partido entre los ‘Rayos’ y el conjunto Esmeralda lo vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 20:50 horas, tiempo de la CDMX.

La escuadra de Aguascalientes, dirigida por Fernando Gago, encara el compromiso en casa luego de haber sacado un punto de su visita al Estadio Olímpico Universitario frente a Pumas en la Fecha 4. Por su parte, el Club León comandado por Eduardo Berizzo llega de caer frente a Rayados de Monterrey en un partido en el que no contaron con James Rodríguez en el terreno de juego.

El partido en el Estadio Victoria luce como una última llamada para Eduardo Berizzo al frente de ‘La Fiera’. Y es que los resultados no han acompañado al estratega argentino, motivo por el que los aficionados al León ya piden su salida. En el Torneo Apertura 2025, el equipo se ubica en el lugar 15 de la tabla general y visitan a un Necaxa que se ha hecho fuerte ante su gente. En el certamen en curso, la escuadra Hidrocálida tiene marca de un triunfo y un empate.

Para el sábado 16 de agosto, las emociones continúan por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes con el partido más atractivo de la Jornada 5. El ‘Sábado Felino’ entre Tigres y América lo vas a poder disfrutar junto a Christian Martinoli, Luis García, ‘Zague’ y Omar Villarreal desde el Estadio Universitario.

