Partidos de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

La Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, llega con grandes emociones a la señal de TV Azteca con tres partidos por transmitir.

Este 27 de febrero, el Viernes Botanero llega con doble cartelera. En punto de las 19:00 horas, Mazatlán recibe a Pachuca en la cancha del Estadio El Encanto. Dirigidos por Sergio Bueno, los Cañoneros encaran el partido tras haber empatado frente a Tijuana. Por su parte, los Tuzos de Esteban Solari vienen de ganarle a Tigres en la Fecha 7.

Al terminar el juego en La Perla del Pacífico, las acciones se trasladan al Estadio Olímpico Benito Juárez. Los Bravos reciben al Atlas en un duelo en el que el conjunto comandado por Pedro Caixinha, busca sumar por primera vez en casa durante la presente campaña. La escuadra de Juárez llega al partido tras perder ante Necaxa en la Fecha 6, pues su duelo de la Jornada 7 ante Querétaro tuvo que ser reprogramado. Del otro lado, el equipo de ‘La Academia’ viene de vencer al Atlético de San Luis.

Finalmente, para el sábado 28 de febrero Toluca recibe a Chivas en el Estadio Nemesio Diez en punto de las 17:00 horas. Los ‘Diablos Rojos’ dirigidos por Antonio Mohamed llegan de vencer a los Rayos en calidad de visitante, resultado con el que se mantienen invictos en el Clausura 2026. Por otro lado, el ‘Rebaño Sagrado’ encara el compromiso tras perder el paso perfecto en el campeonato durante la Fecha 7 frente a Cruz Azul. A pesar de la derrota, el equipo comandado por Gabriel Milito se mantiene como líder del certamen con 18 puntos.

Partidos de la Jornada 8 del Clausura 2026

Viernes 27 de febrero:



Querétaro vs Santos - 19:00 Hrs.

Mazatlán vs Pachuca - 19:00 Hrs.

Juárez vs Atlas - 21:00 Hrs.

Xolos vs Pumas - 21:06 Hrs.

Sábado 28 de febrero:



Atlético de San Luis vs Puebla - 17:00 Hrs.

Toluca vs Chivas - 17:00 Hrs.

León vs Necaxa - 19:00 Hrs.

Monterrey vs Cruz Azul - 19:00 Hrs.

América vs Tigres - 21:00 Hrs.

